Nemá ruce ani nohy. Z iráckého sirotčince se dostal až na paralympiádu

Narodil se v Iráku, neměl ruce ani nohy. Jeho postižení mohlo způsobit používání chemických zbraní. Rodiče se o něj v zemi zmítané válkou nemohli starat. A tak malý Ahmed vyrůstal v sirotčinci.

Stovky a tisíce jiných příběhů iráckých dětí by tady dost možná skončily. Ale Ahmeda potkalo štěstí. V sedmi letech si ho všimla australská humanitární pracovnice Moira Kellyová, která - inspirována Matkou Terezou - zasvětila svůj život pomoci ostatním, v jejím případě hlavně postiženým dětem.

„Co má máma dělá, je něco mimořádného,“ říká čtyřiadvacetiletý Ahmed. Kellyová si totiž chlapce z Iráku, jemuž chyběly horní i dolní končetiny, osvojila.

V Austrálii začala Ahmedova nová životní kapitola. Beznaděj a pláč nahradily víra, odhodlání a smích.

„Tvrďák“ hrál s protézami americký fotbal

Podstoupil operaci, díky níž se daly na jeho „pahýly“ nasadit protézy. „Zpočátku to bylo docela děsivé, ale nemohl jsem se dočkat, až budu chodit jako ostatní lidé. Když jsem si oblékl protézy, cítil jsem se kouzelně,“ vypráví handicapovaný plavec, jehož příběh zaujal světová média.

Jenže mladíkovi z Victorie nestačilo jenom chodit jako ostatní. Ahmed Kelly rovnou začal hrát na lokální úrovni americký fotbal a vysloužil si přezdívku „Tvrďák“.

„Nebál jsem se soubojů se soupeři. Hrál jsem s velkým zaujetím,“ vysvětluje Kelly, jak vznikla.

Vášeň ke sportu neochladla ani po Kellyho přesunu do bazénu. Austrálii reprezentoval na paralympiádě už před čtyřmi lety v Londýně.

Nyní v Riu po intenzivním tréninku doufá, že na trati 50 metrů motýlek získá medaili.

„Chtěl bych si zaplavat osobní maximum, to by mi mohlo stačit na stupně vítězů, zlatá medaile by byl výborný bonus,“ tvrdí plavec.

Kellyho adoptivní sestry se narodily srostlé hlavičkami

Kelly bude bojovat o triumf i kvůli svým dvěma nejvěrnějším fanynkám. Krišna a Trišna jsou Ahmedovy adoptivní sestry, které přišly na svět spojené hlavičkami. Bangladéšská siamská dvojčata lékaři v Melbourne v roce 2009 po 32 hodinách na operačním sále úspěšně oddělili.

Teď je jim devět a sledují staršího bratra, který se jim snaží ukázat, že nic není nemožné. „Myslím, že můžu být ten, který jim dá radu, jak překonat některé těžké životní zkoušky.“

Přímo do Ria s Ahmedem odjet nemohly. Daleká cesta by neprospěla jejich zdravotnímu stavu. Přímo na místě však australského paralympionika podporuje matka s biologickým bratrem Emmanuelem. „Jsem na ně oba hrdý,“ prohlásil Kelly, jinak též student žurnalistiky.

Také Emmanuel se v novém domově proslavil, také on statečně bojuje s podobným postižením jako Ahmed. Před pěti lety vyhrál pěveckou soutěž X-Factor.

Jestli Ahmed Kelly v pátek zvítězí na paralympijských hrách, není tak podstatné. Když mluví o své adoptivní matce, lze poznat, že právě ona má pro něj cenu zlata. On se snaží následovat její životní postoj a vyznávat stejné hodnoty. „Máma se snaží být spravedlivá, jak to jen jde.“