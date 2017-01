Hráči z NHL na olympiádě? Na verdikt se čeká, odpovědi nejsou

Ale k čemu ta anketa je? Zdá se totiž víc a víc pravděpodobnější, že božský hlas lidu zůstane tentokrát nevyslyšen. Dohoda, že by kvůli olympiádě znovu NHL přerušila soutěž, nepřišla v září na Světovém poháru. Nestalo se tak ani v prosinci, jak se čekalo.

Nic nepřinesla ani víkendové setkání nejmocnějších v Los Angeles během Utkání hvězd NHL.

„Zabralo to asi deset sekund debaty,“ řekl komisař NHL Gary Bettman. A jeho zástupce Bill Daly výstižně přidal: „Pokud bude trvat současný stav, tak očekávám, že na olympiádě nebudeme.“

Kdo uhradí náklady za hráče?

Ne, nejsou to překvapivá slova.

Zároveň v nich může být i kus taktiky, aby vyburcovala IIHF k razantnějšímu jednání. Ačkoliv teď do Kalifornie dorazil i prezident IIHF René Fasel (má tento týden s NHL jednat), z pohledu majitelů zámořských klubů přijel s prázdnou.

Dál marně čekají na jeho písemné záruky, že v případě účasti hráčů z NHL v Pchjongčchangu jeho – či jiná – organizace pokryje náklady na pojištění a cestovné. Od roku 1998, kdy NHL poprvé pustila na hry své hokejisty, vše platil Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Naposledy v Soči to bylo 14 milionů dolarů, jenže teď už to odmítá.

„Pohled MOV je takový, že pokud by se měly platit náklady na start hráčů z NHL, mohl by to být velký precedens pro ostatní sporty. A to i přesto, že postupem jednání se požadavky snížily,“ řekl MF DNES Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru (ČOV). Teď se částka pohybuje okolo 10 milionů dolarů.

Aby ale náklady nesla NHL a majitelé klubů, nemá logiku. Je to stejné, jako byste své zaměstnance poslali na brigádu ke konkurenci a ještě jim zaplatili cestu a pojištění.

25 milionů korun za český tým

Chápe to i Fasel, a tak nechce-li přijít o turnaj s hvězdami, musí najít peníze jinde. První nápad zněl, že vezme podíl ze 40 milionů dolarů, které IIHF inkasuje každé čtyři roky od MOV. Tyto peníze jsou ale určeny na rozvoj mládežnického hokeje, což NHL „nešmakuje“.

Tak přišla druhá akce. Obeslal jednotlivé národní svazy, zda by náklady na své nominované hráče uhradily ze svého. Jenže podle zdrojů MF DNES se mu od všech dostalo stejné odpovědi: Ne!

Start jednoho hráče z NHL by svaz vyšel zhruba na 65 tisíc dolarů (1,625 milionu korun), z čehož 50 tisíc je pojištění a 15 tisíc náklady. Jenže pro svazy je to výdaj, který nemá logiku. Olympiáda je z hlediska prezentace sponzorů specifická akce. Hokejový svaz tu své mecenáše ukázat nemůže, z turnaje mu neplyne žádný zisk, a tak platit za hráče z NHL je jen zbytečný výdaj.

Třeba český svaz by za 15 hráčů ze zamoří zaplatil 25 milionů korun.

„Neexistuje,“ říkají Češi.

A tak zřejmě jedinou zbývající možností je, že by náklady na hráče nesly národní olympijské výbory. I tuto cestu René Fasel zkouší. „Osobně jsem se s ním setkal a probírali jsme tohle téma zprava doleva. Pokud by mělo dojít na finanční participaci ČOV, musela by předně být v našich možnostech. Ale ať padne jakékoli rozhodnutí, budeme situaci řešit tak, aby byla ve prospěch našich sportovců,“ tvrdí Jiří Kejval.

Bez NHL mají Češi blíž k medaili

Jenže právě u Čechů možná zvítězí pragmatismus. Papírově totiž spíš platí, že v případě účasti hráčů z NHL by patřili do druhé vlny, zatímco bez nich postoupí do první linie medailových aspirantů.

„Ze sportovního pohledu by bylo ideální, aby na hrách startovali nejlepší hokejisté na světě. Ale pokud se tak nestane a hrát budou hokejisté mimo NHL, podle odborníků, se kterými jsem se bavil, naše šance na medailové umístění spíše porostou, než že by klesaly,“ říká Kejval.

Navíc hokejový svaz ani ČOV si nemyslí, že by olympijský turnaj bez NHL výrazně utrpěl. Fanoušci ho prý budou sledovat stejně. I proto se ani jedna strana do nějakého tažení za uvolnění hráčů ze zámoří nežene.

„Nemyslím si, že by neúčast hráčů z NHL výrazně poškodila turnaj, ale uškodila by především rozvoji hokeje,“ míní Kejval a přidává ještě jeden pohled: „I kdyby hráči z NHL příští rok nenastoupili, domnívám se, že by to nebylo rozhodnutí napořád. Další zimní hry se konají v Číně, kam má hokej obrovský zájem expandovat, protože je to velká země s ohromným potenciálem. Pak je možné, že NHL důvod pro přerušení už zase bude mít.“