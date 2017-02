100. Čeští olympionici oslaví v Koreji založení republiky

„Vždycky jsme chtěli, aby olympiáda pro nás nebyla jen o účasti, ale aby to mělo motto, vyšší náboj,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

A Eva Samková, zlatá snowboardistka z minulých zimních her v Soči, přidává: „Historie by se neměla zapomínat. Měli bychom lidem, našim dětem připomínat, co se v minulosti stalo, měli bychom se z toho i poučit. Já sama mám historii ráda, baví mě sledovat dokumenty. Z dějepisu jsem maturovala za jedna.“

Grafický symbol v podobě stylizované číslice 100 vytvořil akademický malíř Milan Jaroš, který pro ČOV vymýšlel vizuální styl už na hrách v Londýně, Soči a Riu de Janiero. „Inspirací pro závorky tvořící nuly v číslovce 100 byly lidské ruce v gestu, které evokuje ochranu, bezpečí, ale i vymezení prostoru vytvořeného mezi dlaněmi. To gesto pro mne charakterizuje události roku 1918, kdy naši předkové vymezili prostor, na kterém pak vybudovali vlastní stát,“ vysvětlil Jaroš.