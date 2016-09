Paralympijský závod cyklistů se stal osudným íránskému závodníkovi

Podle brazilské televizní stanice O Globo během převozu do nemocnice podlehl infarktu.

Golbarnezhad, který startoval i na paralympijských hrách v Londýně, se účastnil závodu kategorie C4-5, v němž za dramatických okolností zvítězil Nizozemec Daniel Abraham Gebru. Těsně před ním v posledních metrech upadli Jehor Demenťjev z Ukrajiny a Alistair Donohoe z Austrálie.

Momentka z paralympijského cyklistického závodu v Riu de Janeiro. Jehor Demenťjev (vlevo) a Alistair Donohoe upadli v souboji o zlato několik metrů před páskou.

Z trojice českých cyklistů v pelotonu si vedl nejlépe jedenáctý Jiří Bouška.

Třináctým místem se s paralympijskými hrami rozloučil šestinásobný zlatý medailista Jiří Ježek. Jedenačtyřicetiletý cyklista byl už od třetího kilometru v sólovém úniku, pak se k němu připojili ještě dva jezdci.

„Byl to krásný pocit, fandilo mi strašně lidí. Pak jsem odpadl, v těžkých kopcích jsem neměl šanci vydržet. Ale dotrápil jsem se do cíle a jsem rád, že to mám takhle aktivně odzávoděné,“ řekl Radiožurnálu Ježek. To ještě nevěděl, jakou dohru bude klání mít.