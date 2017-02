Češi získali na Evropském olympijském festivalu mládeže tři medaile

„Srovnávat ale jednotlivé akce v této věkové kategorii nejde. Důležitější než samotné výsledky jsou pro mladé sportovce atmosféra a zkušenosti, které zažijí. Samozřejmě, že bez medaile by to nebylo ono. Máme tři medaile a mnoho dalších umístění v první osmičce, což je docela dobré,“ řekl Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf mise.

Evropského olympijského festivalu v Erzurumu se zúčastnilo 40 českých závodníků v alpském a běžeckém lyžování, snowboardingu, skocích na lyžích, biatlonu a rychlobruslení na krátké dráze. Ke třem medailím přidala smíšená biatlonová štafeta po napínavém závodě čtvrté místo. Do výčtu úspěchů patří i čtyři pátá místa, dvě šestá, šest sedmých a dvě osmá ze soutěží, v nichž se náctiletí sportovci častokrát vůbec poprvé setkají s tak širokou konkurencí.

„Věřím, že to mladé závodníky nakopne. Mohou si díky tomu uvědomit, že jsou schopní ze sebe vydat maximum a že mohou uspět. Říká se, že umět prohrávat je důležité. Stejně tak důležité je umět vyhrávat. Když se jim tady povedl úspěch, se kterým nepočítali, je to do budoucna povzbuzení,“ řekl Doktor.

Zlatá medaile Vítězslava Horniga ve sprintu je pro šéfa mise nejcennějším výsledkem. „Protože je to zlato z olympijské akce. Velice mě překvapilo a zaujalo také vystoupení sjezdařky Nikoly Bubákové. Měl jsem možnost být u trati, když jela obří slalom, ve kterém získala stříbrnou medaili. Ale skvělých výkonů tu bylo víc, i na pátých nebo sedmých místech. Třeba právě v alpském lyžování nebo běhu na lyžích je konkurence obrovská i v této věkové kategorii a já jsem rád, že jsme uspěli v těchto i v dalších sportech,“ dodal Martin Doktor.

Evropský olympijský festival mládeže v Erzurumu probíhal na krásných sportovištích v prostředí zasněžených hor. „Nevěděli jsme, co od dějiště festivalu očekávat. Na sportovištích nebylo moc diváků, ale olympijská atmosféra uvnitř olympijské vesnice a v našem týmu se sportovcům musela líbit,“ řekl Doktor.

Přes obavy z bezpečnostních rizik proběhl festival v Turecku bez problémů. „Když porovnám zajištění bezpečnosti s olympijskými hrami v Riu de Janeiru, tady bylo mnohem lepší. Některé výpravy se rozhodly do Turecka neodcestovat, což naprosto chápu. My jsme si také nebyli jistí, zda vzhledem k rizikům odjet. Ale zažili jsme báječný týden na krásných sportovištích. Jsem rád, že jsme jeli,“ uvedl Doktor.

Letní Evropský olympijský festival mládeže proběhne v červenci v maďarském Györu, v roce 2019 se festivaly budou konat v Sarajevu a Minsku.