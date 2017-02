Stříbrný maratonec z her v Riu se po půl roce setkal se svou rodinou

„To je ten nejkrásnější dárek, že se můžeme zase vidět. Bylo to hodně náročné,“ řekl Lilesa agentuře AP poté, co se rodina na svatého Valentýna po dlouhé době opět sešla na letišti v Miami. Odtud se přesune do Flagstaffu ve státě Arizona, kde se běžec usídlil.

Lilesa si zde pronajal dům, ale dlouho v něm žil sám, což byl pro něj nezvyk. „Jsem z velké rodiny, nikdy jsem sám nebyl. Vždycky jsem měl kolem sebe někoho známého. Tohle byl pravý opak,“ uvedl. Samotu a stesk po manželce a dětech, šestileté dceři Soko a tříletém Sorovi, zaháněl tréninkem.

Celou dobu myslel také na to, co se děje v Etiopii. Svého gesta, díky němuž se stal pro mnohé hrdinou, nelituje, i když svou rodinu tím vystavil možnému nebezpečí. „Pro spoustu lidí je to ponaučení, že musíme něco obětovat, když chcete něco získat a změnit. V tomhle smyslu je to inspirace pro lidi, aby bojovali za svá práva a bránili se etiopské vládě. Vedlo to také k tomu, že se o situaci v Etiopii dozvědělo více lidí,“ řekl Lilesa.

Oromové jsou se 40 miliony lidí nejpočetnější etnickou skupinou v Etiopii, současná vláda je však utlačuje a během výjimečného stavu loni na podzim jich několik tisíc zatkla.

Lilesa by se do země jednou rád vrátil, ale až po změně poměrů. Jeho cílem je další start na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020, ale jestli tam bude reprezentovat Etiopii, netuší.