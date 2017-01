Hokejový trenér Jandač: Chtěl bych, aby na olympiádě byli ti nejlepší

Josef Jandač, kouč národního týmu, nespekuluje: „Přál bych si, aby tam byli nejlepší hráči světa. Aby to byl turnaj, jako byly poslední olympiády i Světový pohár.“

Je komplikace, že pořád nevíte, kdo v Koreji bude moct hrát?

Ne. My těch hráčů v NHL máme poskrovnu, takže to složité není. Ale účast nejlepších hráčů světa dává turnaji jiný punc, než kdyby tam nebyli. Lidi, kteří ten turnaj budou sledovat, by chtěli vidět ty nejlepší hráče. Stejně jako to bylo v září na Světovém poháru. Pokud tam ale nebudou – což já ani vy neovlivníme – tak se musíme přizpůsobit podmínkám, které budou.

Sám přiznáváte, že Čechů už v NHL moc není. Nebylo by pro vyhlídky reprezentace lepší, kdyby tam hráči ze zámoří nebyli?

Tohle se ve mně nepere. Řeším věci, které mohu ovlivnit, takže se zařídíme podle toho, jestli tam budou nejlepší hráči, nebo jen evropští. Vlastně už se podle toho zařizujeme teď. Evropské hráče se snažíme víc obehrát, chceme je poznat, chceme národní tým víc omladit. Turnaje jako mistrovství světa či olympiáda jsou náročné na program, je třeba rychle regenerovat. Síly ubývají. Je to hodně jiné než liga. Proto chceme obehrávat hráče, které tu máme. Kteří mají předpoklady, aby hráli mezinárodní hokej, ať už rychlostí, či dovednostmi.

Hypotetická otázka: Co když se před květnovým šampionátem v Paříži rozhodne, že hráči z NHL na olympiádu nepojedou. Vy budete mít dva hráče na hraně, jednoho z NHL, druhého z Evropy. Sáhnete raději po tom, kdo má šanci jet do Pchjongčchangu?

Nad tím jsem ještě neuvažoval, ale je to dobrá otázka. Naše filozofie je taková, že vždy chceme brát nejlepší hráče, kteří jsou k dispozici. A hráče, kteří mají největší předpoklad pro týmové vítězství. Chceme nejlepší soubor, který má šanci vyhrát. A to bez ohledu na cokoliv.

Je olympiáda pro vás daleko?

Relativně ano. Je za rok, mezitím nás čeká ještě mistrovství světa. Výhodou vzhledem k olympiádě je nedávná zkušenost ze Světového poháru. Pokud na olympiádě hráči z NHL budou, tak jsme ty kluky teď mapovali, poznali je. Vzal jsem do realizačního týmu kolegy ze zámoří, kteří ty hráče znají, a pohled na ně se za těch pár měsíců až tolik nezmění.

Lidé ze svazu říkají, že vůbec nemají informace, jak se jednání o účasti hráčů z NHL vyvíjejí.

Ani já je nemám. Jak jsem řekl – nejsem schopný to ovlivnit, ale kdybych tu moc měl, přiklonil bych se, aby tam ti nejlepší byli. Diktuje to ovšem NHL, takže se tím netrápím. Teď řeším Švédské hry (dnes zveřejní nominaci), protože plno ruských klubů nechce pouštět kluky. Nepřímo jim dává zákazy, aby nejezdili a odpočinuli si před play-off.