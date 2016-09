Do Ria letěl Ježek bez ambicí na medaile: Po zranění už na ně nemyslím

Šestinásobný vítěz, který má ve sbírce i šest titulů světového šampiona, měl totiž před dvěma lety vážné zranění, které jej poznamenalo natolik, že už není schopen bojovat o nejvyšší mety. Chuť závodit ale neztratil.

„Pojedu bojovat naplno, ale dopředu říkám, že moje výsledky vzhledem ke zranění už nemohou být jako dřív. Následky jsou nesmazatelné,“ řekl Ježek před odletem do Ria, kde se od středy uskuteční paralympijské hry.

„Při nehodě jsem ale přišel o část plíce a o dvě žebra, mám potrhané a špatně srostlé svaly na levé polovině celého hrudníku, což ovlivňuje dýchání. Můj výkon je o patnáct procent nižší. I kdybych se roztrhal, tak na dřívější úroveň se nedostanu,“ vysvětlil.

Jedenačtyřicetiletý cyklista však v tréninku nepolevil. Letos například najel již 23 000 kilometrů, což je srovnatelný počet jako před nehodou na mistrovství světa v USA v roce 2014.

„Jsem rád, že jsem si vybojoval nominaci do Ria, protože konkurence je obrovská. To, že jsem se tam dostal, je pro mě odměna,“ řekl Ježek, který se v průběhu sezony dokázal v závodech Světového poháru umisťovat na čtvrtém až šestém místě.

S tím, že již nebude atakovat stupně vítězů, se vyrovnal. „Nebylo to jednoduché, protože když člověk patří dvacet let do Top 3 na světě, tak teď při stejném úsilí končit někde jinde... Sport je ale i o něčem jiném než o medailích. To, co jsem dokázal, mi už nikdo nesebere. Teď si chci se všemi, kteří mi fandili, užít poslední velký závod,“ uvedl Ježek, který by se v Riu měl představit na dráze ve stíhačce na čtyři kilometry, v silniční časovce a v závodě s hromadným startem.

Vedle toho si chce paralympiádu také užít jako sportovec. Plánuje, že bude navštěvovat i jiná sportoviště a fandit dalším členům výpravy. Při pátém startu na hrách půjde poprvé i na kompletní slavnostní zahájení, ponese totiž českou vlajku.

„Je to pro mě velká pocta a hezky se tím i se svojí paralympijskou historií rozloučím. V předešlých čtyřech případech jsem vždy hned první den závodil, takže jsem maximálně vstoupil na stadion a hned šel zpět do vesnice odpočívat. Teď půjdu na celé zahájení,“ řekl Ježek.

Přestože bere Rio jako velké loučení s kariérou, závodit chce ještě v příštím roce. „Chci si objet závody doma i ve světě, kde jsem dříve vyhrával a kde mám spoustu fanoušků. Pak už mě budou čekat nové výzvy,“ uvedl Ježek, jenž ale zatím nad další náplní života nepřemýšlí. „Teď mám před sebou Rio. Na to další bude dost času,“ dodal.