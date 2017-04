Šéf ČOV chválil korejská sportoviště, Český dům chce u vesnice

Kejval v Koreji rovněž vybíral místo pro Český dům, v kterém se budou setkávat fanoušci, sportovci či obchodníci, a ten by mohl být na dohled z olympijské vesnice.

„Jestliže jsme malinko trnuli v případě letní olympiády v Riu, tak teďka jsme naprosto klidní, protože kdyby se to pořádalo zítra, tak jsou organizátoři téměř připraveni,“ řekl po dnešním plénu ČOV Kejval, který přiletěl z Koreje v sobotu.

Především si přivezl dobrý dojem ze sportovišť. „Takový jsem dlouho neměl,“ podotkl. Navštívil biatlonový areál i ten pro klasické lyžování. „Díval jsem se na koncept skokanských můstků a je skvělý, místo doskočiště je na léto fotbalové hřiště. Byla to velká škola, jak se dají spojit zimní a letní sportoviště,“ řekl Kejval.

Vybíral také místo pro Český olympijský dům. „Pokud to dopadne, tak sportovci by z oken olympijských pokojů viděli olympijský dům. Fungoval by nejen pro fanoušky, ale hlavně pro sportovce. Kdyby jim třeba nechutnalo v olympijské jídelně, aby se mohli přijít najíst a měli pořád dobrou náladu,“ řekl Kejval.

V budoucím dějišti her nepocítil žádné napětí v souvislosti se současnou situací kolem sousední Severní Koreje. Připustil ale, že měl určité obavy před odjezdem, ale Korejci ho uklidnili. „Informovali mě, že v tomto stavu žijí přes padesát let. Tvrdí, že situace už byla v minulostí horší a víc vypjatá. V Koreji to neřeší,“ zjistil Kejval.

Předsedovi ČOV je ale jasné, že s blížícím se začátkem her bude bezpečnostní situace a situace v regionu velkým tématem. „Co si budeme vyprávět, obavy jsou, de jure jsou oba ty státy ve válečném stavu. Vždycky jsou nějaké problémy ohledně olympijských her, které jsou víc rozviřované, než je nutné, a tohle bude jedna z kontroverzí. A situace se do olympiády nezlepší,“ konstatoval Kejval.

Jinak ale věří, že olympiáda v Pchjongčchangu bude pěkná a přiblíží se atmosférou hrám v Londýně. „Nebude to nic nabubřelého. Olympiáda v Londýně dala hrám lidská měřítka a ta korejská bude z tohoto pohledu taky velmi dobrá,“ řekl.