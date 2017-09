Anonym posouvá naši kulturu až na Balkán, mrzí Kejvala hanopis

„Současně se mnou dorazil do Limy i anonym popisující stávající kauzu financování českého sportu,“ líčil. „Bylo v něm, že hlavní roli v tom hraje ČOV a že já budu v budoucnu obžalován a pranýřován.“

Copak se vedení MOV zabývalo anonymem?

Normálně by ho neřešili. Ale světový sport teď čelí řadě kauz. Jsou opatrní. Kdyby na MOV přišel ten anonym o 14 dnů dříve, mohli vše vykomunikovat právníci. Ale 11. září proběhla tiskovka, kde média řešila poslední nepříjemné kauzy MOV, ať už s dopingem, nebo s volbou Ria. A vzápětí obdrží tenhle dopis, naznačující, že nově zvolený člen MOV bude mít fatální problémy. Sice se MOV snažil o kauze rychle něco zjistit z periodik v angličtině, ale tam toho bylo málo.

A vy osobně jste se nesnažil obvinění z anonymu hned vyvrátit?

Snažil jsem se vysvětlit, že se obvinění nezakládá na pravdě, vždyť v dotační kauze je ČOV i u policie veden na straně poškozených. Jenže takhle narychlo se to těžko vyvrací. Kdybych vysvětloval hodně dlouho, možná bych to zvládl. Ale já to nechtěl rvát za každou cenu. Cítil jsem, že nemám stoprocentní důvěru. Nechci do MOV za každou cenu, i když to místo jsme si předtím odpracovali. Přeji si, aby mé přijetí bylo mezinárodně respektováno.

Proto jste prezidenta MOV Thomase Bacha požádal o odložení volby o půl roku?

Ano. A pan Bach to ocenil. Současná situace mi rozhodně nepomohla. Přesto jsem se snažil zachovat chladnou hlavu a myslet racionálně.

Místo mezi 94 členy MOV, které pro vás bylo přichystáno, tedy nebude obsazeno někým jiným?

Jsme domluvení s panem předsedou, že v Limě navrhne, aby se moje volba posunula na zasedání MOV v Pchjongčchangu v únoru 2018, protože nyní nejsem v Limě fyzicky přítomen.

Jaké budou do té doby v Česku vaše další kroky?

Požádám právní zástupce ČOV, aby pro MOV sepsali, jak se celá dotační kauza i zatýkání aktérů od 3. května vyvíjely a jaká byla v této kauze skutečná pozice ČOV.

Zvažujete trestní oznámení na neznámého pachatele?

Nechceme se snižovat k takovým praktikám. Institut anonymu je z mého pohledu hrubě za čarou, posouvá naši kulturu fungování někam na Balkán, aniž bych se chtěl lidí na Balkáně dotknout. Kdyby pisatel psal pravdu, podepíše se. Ale tam jsou naopak tak absurdní věci, jako že jsem já zavinil krach Sazky.

Máte představu, kdo tento anonym mohl sepsat?

Někdo, kdo umí špatně anglicky, podle úrovně angličtiny v dopise. Mám své teze, komu by ta situace mohla dělat dobře. Ale nechceme se v tom hrabat, to nikomu nepomůže. Pro nás je důležité udržet dobrou pověst Česka v zahraničí.