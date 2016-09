Etiopský maratonec po protestu v Riu našel dočasný domov v USA

Stříbrný maratonec z olympijských her v Riu Feyisa Lilesa, který se kvůli politickému gestu v cíli závodu bojí vrátit do Etiopie, našel dočasný azyl v USA. Díky zvláštnímu vízu tam může trénovat a závodit do ledna.

I když se mu stýská po manželce a dvou malých dětech, svého rozhodnutí podpořit svůj kmen Oromů nelituje. „Kdybych jen převzal medaili a vrátil se do Etiopie, litoval bych toho nejvíc v životě. Chtěl jsem být hlasem příběhu, kterému se nedostává pozornosti,“ řekl Lilesa v rozhovoru pro agenturu AP. Když před necelým měsícem probíhal cílem v Riu, zkřížil ruce nad hlavou na protest proti násilí, kterého se vláda v Etiopii dopouští na Oromech, kteří jsou přitom se 40 miliony lidí nejpočetnější etnickou skupinou v zemi. Etiopská vláda sice vyhlásila, že se šestadvacetiletý vytrvalec může bez obav vrátit domů a dostane se mu slavnostního přijetí, Lilesa tomu ale příliš nevěří. „Obvykle to, co vláda říká a dělá, jsou naprosto odlišné věci. Až se poměry v Etiopii změní, změní se režim a lidé budou konečně svobodní, těším se, že se vrátím a znovu se uvidím s mými lidmi. A budu žít s rodinou v míru,“ uvedl běžec, který má také bronz z maratonu na mistrovství světa v roce 2011. Vzhledem k tomu, že na olympijských hrách jsou politické projevy zakázány, zabýval se jeho počínáním MOV. „Přišli a ptali se mě, co to bylo za gesto. Vysvětlil jsem jim to. Chápali mě,“ řekl Lilesa. Jeho gesto napodobující spoutané ruce mezitím zopakoval na konci srpna při vítězství v maratonu v Québecu Ebisa Ejigu a nyní na paralympijských hrách v Riu i další etiopský běžec Tamiru Demisse, který získal stříbro na 1500 metrů. „Dává mi to naději. Jdou v mých stopách a dávají najevo své stanovisko: ‚Dost!‘“ řekl Lilesa, jenž nemá v plánu žádat v USA o politický azyl. Starost si dělá o rodinu. Manželku, jejíž bratr byl před osmi měsíci při protivládních protestech zatčen a od té doby je nezvěstný, pětiletého syna a tříletou dceru. „Co když se ukáže, že manželčin bratr byl jedním z těch, co zabili. Co si žena počne? Nejsem tam, abych jí pomohl a utěšil ji,“ uvedl Lilesa. Podle zpráv aktivistů přišlo od loňského listopadu při protestech o život přes 400 lidí.