Olympijská radost s ručením omezeným. Los Angeles se her dočká za 11 let

Na letní hry 2024 a 2028 kandidovaly Paříž a Los Angeles a města se dohodla, že si je v takovémto pořadí rozdělí. Jiní kandidáti nejsou, a tak by Mezinárodní olympijský výbor měl vše na zářijovém kongresu v Limě jen formálně potvrdit.

Paříž i Los Angeles: do třetice všeho olympijského Díky dohodě se obě města - pokud vše v září potvrdí Mezinárodní olympijský výbor - stanou již potřetí pořadateli letních her. Paříž hostila olympiádu v letech 1900 a 1924 a přidá rok 2024, Los Angeles k letům 1932 a 1984 do třetice doplní hry 2028. Dosud třikrát uspěl pouze Londýn (1908, 1948, 2012). O olympiádu v roce 2024 původně stály i Hamburk, Boston, Řím a Budapešť, z boje ale odstoupily - většinou kvůli obavám z příliš vysokých nákladů či kvůli nedostatku podpory obyvatel.

Pařížský projekt se raduje a americký také - ale zároveň vstupuje do neznáma. „Je to krásné i divné zároveň. Ve městě, kde se trendy mění co 11 minut, je nemožné si představit, že někdo bude nadšený z události, jež přijde za 11 let,“ píše v komentáři list Los Angeles Times.

Což je trefný postřeh.

Dnešní školáci budou na olympiádě 2028 moci soutěžit; dnešní sportovci na vrcholu sil se promění v trenéry či diváky.

Kdo ví, kde tou dobou bude svět a kde bude „město andělů“, kdo mu bude vládnout. „Chtěl jsem do LA přinést něco už teď. Stvořit nadšení,“ říká sice starosta Eric Garcetti, ale v moderní historii je takovéto dvojité rozdělení nevídané. Zvlášť ve světě, jenž tepe tak rychle: jedenáct let, to zní jako kus dějin.

Na druhou stranu jde o zručné vykličkování z nejisté kandidátské sezony. Optimisté i šéf MOV Thomas Bach vše vidí jako „win-win-win situaci“, z níž mají těžit pánové olympijských kruhů, Paříž i Los Angeles.

U prvních dvou je motivace jasná. MOV „udal“ svůj nejcennější projekt a má dost prostoru na nutné strukturální změny. „Je to včasné a transparentní rozhodnutí,“ těší Bacha absence „tradičních“ zvěstí o úplatcích, moru kandidatur.

Paříž má hry, o nichž roky snila.

A Los Angeles má mít co? Peníze.

Letní hry v roce 1984 právě v Kalifornii nabídly model olympijské výdělečnosti a Garcetti a spol. kráčejí ve šlépějích svých předchůdců. Pokud budou platit dohody, dostane město 160 milionů dolarů na mládežnický sport. Paříž 2024 se může těšit na podíl z vysílacích práv a sponzorských peněz až ve výši 1,7 miliardy dolarů, u LA 2028 by cifra mohla vystoupat na dvě miliardy.

Za čtyři roky čekání má přijít 180 milionů dolarů navrch a také je tu „polštář“ ve výši 487 milionů: buď poslouží na dodatečné pokrytí nečekaných nákladů, nebo se v případě vyrovnaného rozpočtu přetaví v zisk.

Těžko soudit, zda by Paříž kývla na odkládanou olympijskou euforii odměnou za potenciální zisky, ale americkému pojetí vše konvenuje.

Eric Garcetti, starosta Los Angeles

Stejně jako Paříž má Los Angeles výhodu v množství sportovišť, která již stojí; i to zvyšuje šance na finanční úspěch. I ekonom Andrew Zimbalist, známý kritik destruktivních následků olympiád pro města, prohlásil: „Lidé z LA hrají se správnými kartami, už teď mají v rukou hodně důležitých záležitostí. Mají talent. Zvládli to vážně dobře.“

Také Garcetti označil dohodu za příliš dobrou, než aby šla odmítnout: „Mohu se lidem podívat do očí.“ Teď jen zbývá „detail“ - udržet pozornost a euforii. Možná i proto se paradoxně hodí, že olympijské „ano“ zatím nedoprovázely veřejné oslavy.

I sedm let pro Paříž je dlouhých, další cyklus navíc vypadá jako vzdálená budoucnost. Takovou radost s ručením omezením zatím žádné město nezažilo.