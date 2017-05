Starosta LA by se smířil i s olympiádou 2028, rád by ji už v roce 2024

Předseda MOV Thomas Bach aktuálně zkoumá možnost přidělení dvojích olympijských her zároveň.

Představitelé pařížské kandidatury v březnu prohlásili, že o olympijské hry v roce 2028 nemají zájem. Jejich projekt je prý použitelný jen pro rok 2024 mimo jiné kvůli pozemkům pro výstavbu olympijské vesnice.

Zástupci Los Angeles tak striktní nejsou, i když by také preferovali časnější termín. Starosta tohoto kalifornského města by rozhodnutí o obou termínech najednou přivítal.

„Myslím, že je to opravdu elegantní řešení a cesta jak inspirovat více měst, aby se ucházela o olympiádu. Také to poskytuje olympijskému hnutí více času na přehodnocení kandidátského procesu, který by rozhodně měl být vylepšen, aby lidé neutráceli miliony dolarů v každém kole se spoustou uchazečů a pouze jediným vítězem,“ uvedl Garcetti v rozhovoru pro server insidethegames.

Právě do Los Angeles ve středu přijede na třídenní inspekční návštěvu hodnotící komise MOV. Pak absolvuje stejnou třídenní návštěvu v Paříži.

Svou zprávu funkcionáři MOV zveřejní 5. července. Zhruba o týden později bude v Lausanne následovat technické zasedání MOV, kde se budou obě kandidátská města prezentovat.

Kvůli nízké podpoře veřejnosti z boje o pořádání olympijských her v roce 2024 odstoupily Boston, Hamburk, Řím a Budapešť. Prezident MOV Bach proto uznal, že olympijská kandidatura by měla být levnější, efektivnější a dostupnější.

Zjednodušené podmínky by měly být použitelné již pro výběr hostitelského města zimních olympijských her v roce 2026.