Pchjongčchang vypadal idylicky, popisoval Doktor dějiště olympiády

Příští týden zahájí v Pchjongčchangu oficiální odpočítávání posledního roku, neboť hry začnou 9. února 2018. Organizátoři v rámci oslav představí olympijskou pochodeň, zahájí předprodej vstupenek a v ulicích se bude slavit při několikadenním olympijském festivalu.

„Kdybych to měl hodnotit v globálu, tak se mi to líbí víc než při jiných akcích, které jsem měl možnost vidět rok dopředu,“ řekl Doktor. „Když to porovnám se Soči, tam nám několikrát ukázali jen plány, jak to bude. Tady je třeba ještě něco dodělat, ale někde už jen vymést pavučiny,“ uvedl sportovní ředitel ČOV.

Aktuálně se v Pchjongčchangu konají Světové poháry v běhu na lyžích a v severské kombinaci, v příštím týdnu se tam uskuteční mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích a hned nato Světový pohár v akrobatickém lyžování. „Je to výhoda, že už tady probíhají závody a ostré testy,“ řekl Doktor.

Podobně jako na hrách v Soči budou i v Koreji dvě centra. V pobřežním městě Kangnung budou halové sporty jako hokej, rychlobruslení, krasobruslení či curling. „Výhodou je, že v této části jsou sportoviště doslova na pětníku, je to skutečně všechno hodně blízko sebe,“ vypíchl Doktor.

Cesta do horského Pchjongčchangu bude podle Doktora trvat zhruba 45 minut a tam už jsou některá sportoviště od sebe trochu dál. „Všechny disciplíny klasického lyžování jsou u sebe, hned vedle je bobová dráha, z té je vidět úplně všechno. Dál jsou pouze kopce na rychlostní lyžařské disciplíny a svahy na freestylové disciplíny, ale je to pořád v dosahu do čtyřiceti minut,“ ujistil Doktor.

Byl navštívit i olympijské vesnice, které budou rovněž dvě. „Dokončeny ještě úplně nejsou, ale rozhodně v tomto směru problém nebude,“ doplnil český funkcionář. „My jsme měli štěstí, protože bylo krásné počasí, nasněžilo, takže to tady vypadalo idylicky, nádherné scenérie. Jen tu bylo poměrně dost lidí,“ dodal.