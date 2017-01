Ručinský: Olympiáda bez hráčů z NHL ztratí lesk a bude poloviční

Jenže zároveň říká: „My nemůže nic řešit. Jde jen o to, jestli bude mít NHL zájem na olympiádu jet, nebo ne. Je to jejich rozhodnutí.“

A zdá se, že dohoda o hrách v Pchjongčchangu je v nedohlednu. Byl byste zklamaný, kdyby hráči z NHL nejeli?

Myslím si, že by to pro hokej nebylo dobře. I pro sport celkově je dobře, když jsou na olympiádě ti nejlepší. Olympijský hokejový turnaj získal nějaké renomé, glanc a tradici, když tam hráči z NHL začali jezdit. Turnaj měl velkou úroveň. Byl hodně sledovaný a byla by škoda, kdyby tam ti hráči jet nemohli.

Asi je to i většinový pocit hráčů, že?

Určitě. I oni sami to tak cítí. Já to také tak cítil. Olympiáda byla strop, protože reprezentovat tam svou zemi je v kariéře úplně nejvíc. Navíc, když se můžete poměřit s těmi nejlepšími. Ten turnaj měl lesk a byla by škoda, kdyby to tak nepokračovalo.

Klíčová je ekonomická otázka: Kdo zaplatí pojištění a cestovné hráčům.

Jde tam samozřejmě o ekonomiku, ale nejen o ni. Je tam víc dalších otazníků. Jenže nikdo z nás to neovlivní, je to jen na majitelích klubů a na samotné NHL, jak se domluví. My můžeme jen vyčkat. Myslím si, že olympiáda bez hráčů NHL bude poloviční a turnaj nebude mít takový lesk. Když tam jsou ti nejlepší, tak pak vítězství má daleko větší cenu, než když nejlepší zůstanou doma a koukají se jen v televizi.

Třeba Rus Ovečkin naznačil, že by jel i bez souhlasu NHL. Co vy na to?

Ovečkin je v nějaké pozici ve Washingtonu, něco si tam vybudoval. Ale těžko říct, jestli se může jen tak sbalit a přes zákaz odletět na olympiádu a nehrát zápasy NHL pro jeho zaměstnavatele. Přijde mi to trošku absurdní, ale těžko říct, jestli se o tom bavili. To nemůžu moc komentovat.