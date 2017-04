Sáblíková odpočívala v lázních, Samková u koní. A teď hurá do práce

Martina Sáblíková, rychlobruslařka

Cítíte, že se olympiáda blíží?

Hodně. Během pauzy jsem se na ni snažila vůbec nemyslet, ale v člověku takováto akce probudí myšlenky na to, co ho čeká. Vlastně se už i těším. Snad se zvládneme co nejlépe připravit, abychom tam nebyli jen do počtu, ale bojovali o přední příčky.

Jak jste si užila volno po sezoně?

Byla jsem na dovolené u moře a pak v lázních v Třeboni. Všichni se hodně věnovali mému kolenu, které bylo alfou a omegou všeho. Jsem ráda, že když jsem zase začala trénovat, tak jsem ho necítila a pořád necítím. Zatím to jde, snad se to ubírá správným směrem.

O vás se traduje, že ani na dovolené neumíte odpočívat. Změnilo se něco?

Tentokrát to byla opravdu velmi pasivní dovolená (zasměje se). Jsem ráda, že jsem to mohla absolvovat, protože to tělo po těch dvou náročných letech potřebovalo a jsem hlavně ráda, že koleno je teď v pohodě.

Trénujete teď hlavně na kole?

Kombinuju běhání, kolo, nabírání fyzičky a až se umoudří to aprílové počasí, začnu jezdit na kolečkových bruslích a budu pilovat techniku, odraz a tak dál.

Experimentovat v přípravě letos asi nebudete.

To asi ne. Systém bude podobný, protože se nám osvědčil. Trenér možná maximálně zařadí nějaká cvičení s fyzioterapeutem, ale jinak nic.

Závody na kole pořád nejsou v plánu?

Ještě jsme se o tom nebavili.

Jak často aktuálně myslíte na olympiádu?

Vzhledem k tomu, jak mi to všichni připomínají, tak ji mám v hlavě čím dál víc. Hlavně naše mladší holky (rychlobruslařky) by se tam chtěly dostat, tak o tom pořád mluví.

Eva Samková, snowboardcrossařka

Dýchla na vás při podepisování přihlášky olympijská atmosféra?

Při těch retro záběrech jsem si spíš vzpomněla na tu bývalou. Pamatuju si, i jak jsem koukala na Kačku Neumannovou, když v Turíně v roce 2006 vyhrála, z toho mi leze mráz po zádech. Myslím, že i mým trenérům, kteří jsou tvrďáci a nejsou sentimentální, tak lehce slza ukápla.

Koho jste na Pražském hradě potkala?

Skikrosařky Andreu Zemanovou i Nikol Kučerovou. Andrea je zrovna po operaci. Kláru Křížovou (lyžařka) jsem dlouho neviděla a samozřejmě Martinu (Sáblíkovou), tu jsem asi viděla nejmíň ze všech.

Už vám všichni připomínají olympijské hry?

Jasně, i sám sobě člověk olympiádu připomíná, protože se řeší i jiné než jen sportovní věci – třeba olympijská stipendia. Mám to tak, že se snažím jít do každé sezony naplno, ale ve skutečnosti je to tak, že před olympiádou se v letní přípravě snažím něco vypíchnout, co v minulé sezoně byla slabina a vyladit to na maximum.

Takže přípravu už jste zahájila?

Ještě odpočívám, mám celý duben volno. S přípravou začínám kolem pátého května, kdy budu mít v posilovně první trénink, což už je příští týden, takže za chvíli.

Jaké jste měla posezónní volno?

Byla jsem na koních, pracovala jsem tam. Snažila jsem se aspoň trošku pomoct, protože v sezoně to nestíhám. Pak jsem měla kratší dovolenou v Českém Švýcarsku, sněžilo, takže skvělé. Hýbala jsem se, byla jsem z toho nadšená, protože jsem dětství strávila v Ádru (Adršpašské skály), měla jsem vždycky ráda pískovcové skály. Teď si chodím po kavárnách a užívám si, protože nemusím dělat nic moc extra. Občas si jdu ještě zaběhat, zajezdit na kole, ale je to takové klidné.