Uhrová zažívá olympijský happy end. Na Tokio pomýšlí v roli trenérky

„Žiju tím už od té doby, co vím, že se bude o olympijské budoucnosti rozhodovat,“ těšila se pětatřicetiletá rozehrávačka na olympijské rokování v Lausanne.

„Konferenci jsem dokonce sledovala live. Hned jsem musela všem volat. Myslím, že teď se začne celý sport posouvat někam jinam,“ usmívá se.

Upínala se vaše pozornost do Švýcarska i proto, že jste aktuální mistryně světa?

To také. Já prožívám ten příběh od začátku disciplíny. Za tu dobu vidím velký posun. Ale olympiáda je až za tři roky. Hlavně ta kvalifikace bude velmi těžká.

Jak moc?

Přesný systém kvalifikace ještě neznáme, ale od Českého olympijského výboru víme, že se kvalifikuje osm mužských a osm ženských týmů.

Jistě máte zprávy ze zákulisí. Kolik úsilí za snahou dostat basketbal 3x3 na olympiádu je?

Hodně, věřte mi. Hned psala lidem na FIBA 3x3 a gratulovala jim k dobré práci. Za sedm let od vzniku dostat sport na olympiádu, to je důkaz dobré manažerské práce. Museli dostat během krátké chvíle tento sport do celého světa, jinak bychom na olympijské hry neměli šanci.

Dnes patříte k nejvýraznějším postavám 3x3 nejen v Česku, ale i ve světě. Máte pocit, že jste přispěla svým dílem?

Basket 3x3 žiju, tak doufám, že jsem přispěla alespoň organizací turnajů v České republice. Doufám, že úspěchem na mistrovství světa jsme přitáhli více lidí. Na turnajích české Chance 3x3 Tour musíme dokonce týmy odmítat, protože by se turnaj nestihl odehrát za jeden den. Doteď byl basket 3x3 brán jako doplněk pětkového basketu. Ode dneška si půjde vlastní cestou.

Tokio 2020. Je to pro vás lákadlo a šance prodloužit si kariéru?

Ne, není. Tokio 2020 pro mě znamená věk 38 let. Jako aktivní hráč o tom nepřemýšlím, spíš myslí na boom hráček aktivních na světové úrovni. Ráda bych ale zůstala jako trenérka. Zkušeností jsem za ta léta posbírala dostatek.

Co si myslíte, že to nyní se 3x3 udělá?

Posouvá se velmi rychle a agresivně dopředu. Rychleji, než jsme čekali. Minimálně v mužské kategorii vzniknou profesionální týmy. Už teď objíždí osmička profi týmů turnaje World Tour. Aby ale vznikla profesionální liga, tomu dávám ještě pár let.

Do vašeho sportu už vstupují velcí sponzoři, bude ještě líp?

Zájem sponzorů by určitě mohl být. Je to atraktivní sport, navíc nepotřebujeme nové haly. Můžeme kurt postavit kdekoliv. Klidně u někoho ve firmě a přivést jim tam nejlepší hráče světa. Tím je to bude zajímat. Navíc ve spojení s olympiádou by se chtělo prezentovat hodně partnerů.

HVĚZDA. Osmnáctiletá Sára Krumpholcová popisuje, jak se ukončuje finále mistrovství světa. ZLATÉ ÚSMĚVY. Sára Krumpholcová, Kateřina Novotná, Tereza Vorlová a Michaela Uhrová vezou do Česka zlato z MS v basketbalu 3x3.

Nyní už je aktivní Red Bull. Jak 3x3 zapadá do jejich image podporovat extrémní sport?

Stále ho vnímám jako streetový pouliční sport. Je mnohem agresivnější a kontaktnější. Je v něm napětí. Karty nejsou předem rozdány a kdokoliv může porazit kohokoliv. To třeba k Red Bullu patří.

Vaše osmnáctiletá spoluhráčka Sára Krumpholcová loni v létě okouzlila svět 3x3. Může se právě ona stát sportovní hvězdou?

Ona by mohla být jednou z hráček, která se bude věnovat 3x3. Tak s ní počítáme. Víc takových hráček se bude muset rozhodnout, jestli se budou věnovat trojkovému, nebo pětkovému basketu. Je totiž hrozně znát, kolik tréninků v jakém sportu odtrénujete.