Napětí v Koreji a olympiáda? Nemáme důvod situaci přehánět, zní z MOV

„V rámci MOV ani v jeho výkonném výboru jsme zatím žádný záložní plán neprojednávali,“ řekl agentuře SID člen výboru Gian Franco Kasper.

Na otázku eventuálního přeložení her do Mnichova nebo Soči, jak naznačil tisk, anebo posunutí termínu Kasper odpověděl: „Mezi sebou to čas od času probíráme, ale v tuto chvíli nemáme žádný důvod situaci přehánět. Mimochodem, v sobotu jsem byl v Jižní Koreji a tam to (mezinárodní napětí vyvolané raketovými a jadernými testy KLDR) vůbec není problém. Nikdo o tom nemluví,“ dodal Kasper.

„Jsem přesvědčen, že zimní olympijské hry se budou s největší pravděpodobností konat v Pchjongčchangu. Trochu se však obávám toho, že některé země budou olympiádu bojkotovat z obavy, že by jinak vystavily své sportovce riziku,“ uzavřel.

Jihokorejský prezident Mun Če-in, syn severokorejských uprchlíků, během prezidentské kampaně a po nástupu do funkce na počátku května razil strategii dialogu s KLDR. V červnu v tomto duchu pozval severokorejské sportovce na olympijské hry, což Pchjongjang odmítl.

Situaci na Korejském poloostrově posléze vyhrotily čím dál častější raketové testy KLDR. V neděli Severní Korea provedla už šestý jaderný test od roku 2006.