Půl roku před olympiádou: Ovečkin touží, Brodeur šokuje a Češi stále věří

Ta mezitím zpřísnila pravidla a zakázala účast i hráčům s dvoucestnou smlouvou. A Kanaďané s Američany už zahájili oficiálně herní přípravu.

Je to pochopitelné, bez hráčů z NHL nejvíce oslabí právě tyto dva zámořské týmy, které by za obvyklých okolností patřily k vůbec největším favoritům.

Na tom, že se olympiáda bude hrát bez borců z NHL, naopak nejvíc vydělalo Rusko. „Mají i nejlepší podmínky: KHL se kvůli olympiádě přeruší už 23. ledna, takže budou mít kádr dlouho pohromadě. Zatímco my máme ještě čtyři evropské soutěže a každá končí jinak,“ vypráví reprezentační kouč Josef Jandač.

V české extralize začíná pauza 8.února, ve švédské Elitserien o dva dny později a finská soutěž jede dokonce bez přerušení. Což značně ovlivní nominaci, program odletu hráčů nebo naplánování tréninkového kempu.

„Nemluvě o tom, že budeme pořád v nejistotě, jestli nám kluby uvolní hráče, protože na ně máme nárok teprve sedm dní před prvním utkáním.“

Zatímco Kanaďané musí dávat dohromady mančaft už nyní a hrát pilně přípravné zápasy, protože k tomu během sezony nebudou mít tolik příležitostí, příprava české reprezentace bude založená především na turnajích Euro Hockey Tour.

Jandač nezastírá, že bude vše směrovat k olympiádě už od první akce. Na ní sice plánuje vyzkoušet hlavně mladé hráče, na dalších však už chystá vytvořit mix čtyřiceti borců, ze kterých vybere ty nejlepší, kteří k sobě zapadnou. „Nebude to tak složité, protože nemáme tolik hráčů. Takže jde o to, abychom měli přehled o jejich formě a zdravotním stavu,“ popisuje.

Martin Brodeur

Vznikne v NHL precedens?

Když se naposledy hrála olympiáda bez hokejistů z NHL, skončili Češi pátí. Psal se rok 1994, za Kanadu válel Petr Nedvěd, který ve finále při samostatných nájezdech smutně sledoval památný gól Petera Forsberga jednou rukou, jenž Švédům přihrál zlaté medaile.

Kdo ví, je možné, že se i v únoru, po 24 letech, objeví na turnaji podobný talent. Do té doby však bude většina fanoušků spekulovat, jestli olympiáda bez hráčů z NHL neztratí lesk.

V této souvislosti proto šokovala zmiňovaná slova Martina Brodeura, jenž to vidí přesně naopak.

Že mu nerozumíte? Slavný gólman, který se turnaje zúčastní jako jeden z členů trenérského štábu Kanady, totiž prohlásil: „Olympiáda bude daleko zajímavější, protože šanci na medaili bude mít daleko víc týmů – třeba i Německo, Česko nebo Švýcarsko.“

Tahle slova umocnila nejnovější regulace NHL, jež zakázala účast hráčům s dvoucestnou smlouvou působícím na farmě v AHL nebo ECHL. Na ni pochopitelně nejvíc doplatí Kanada a USA, ale nepříjemnosti tropí třeba i Švédům, kteří mají v zámoří tradičně silné zastoupení.

„To je pravda. Šanci na medaili bude mít podle mě šest týmů včetně nás. Ovšem nikdo takovou jako Rusko,“ tvrdí Jandač.

Ať už s Ovečkinem, nebo bez něj. Slavný kanonýr si to moc dobře uvědomuje a rád by dosáhl na olympijské zlato. I proto před pár dny ze své domoviny zopakoval: „Pořád chci do Koreje jet. Budu doufat, protože šance stále existuje.“ Zůstává však otázkou, nakolik jsou jeho mediální výkřiky realistické. I proto, že na světě zřejmě neexistuje síla, která by změnila rozhodnutí NHL. Nebo že by byl Ovečkin ochotný riskovat?

Není to vyloučené. Ted Leonsis, majitel Washingtonu, za který hraje, ho ostatně v minulosti podpořil. „Olympiáda pro něj znamená hrozně moc, a jestli mi řekne, že tam opravdu chce, nebudu proti. Co se může stát? Přinejhorším dostaneme pokutu.“

Ve skutečnosti by však vznikl precedens, jenž by spustil nebezpečnou lavinu. I Jandač přiznal: „Když taková situace nastane, tak se samozřejmě také budeme snažit získat naše nejlepší kluky z NHL.“