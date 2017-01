Hvězdy NHL na olympiádě? V Koreji nejspíš ne. Jednání ustrnula

V Los Angeles nebyla na jednání Rady guvernérů tématu olympijských her věnována téměř žádná pozornost. „Zabralo to asi deset sekund debaty,“ prohlásil komisionář NHL Gary Bettman s tím, že se v jednáních zatím nic nezměnilo.

Přesto zaznělo z NHL první konkrétnější vyjádření k tomu, že hvězdy zámořské soutěže pravděpodobně budou na olympijských hrách chybět. Pod pěti kruhy startovaly pravidelně od Nagana v roce 1998.

„Pokud bude trvat současný stav, tak očekávám, že na olympiádě nebudeme,“ prohlásil Daly s tím, že jej nenapadá, jaká velká změna by mohla ke zvratu současné situace vést.

Majitelům se nelíbí hlavně přerušení soutěže na více než dva týdny a velkým problémem jsou také náklady na pojištění a cestování na olympiádu. Mezinárodní olympijský výbor je odmítl krýt tak, jako se to dělo na předchozích pěti olympiádách. Tyto výdaje při poslední zimní olympiádě v Soči vystoupaly až ke 14 milionům dolarů, nyní jsou odhadovány na deset milionů dolarů (253 milionů korun).

Prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel přišel s variantou, že by IIHF využila peníze, které dostává od MOV jako podíl z příjmů. Inkasuje částku okolo 40 milionů dolarů každé čtyři roky. Jenže tyto peníze jsou přednostně určeny na rozvoj mládežnického hokeje a ani Bettmanovi se tato varianta řešení nelíbí. Znovu jednat by spolu měli po víkendu.

Konečné rozhodnutí o účasti či neúčasti se oddaluje. Už před minulou olympiádou v Soči v roce 2014 se o startu hráčů z NHL definitivně rozhodlo až v červenci 2013, ale jednání tehdy spěla k dohodě už v předcházejících měsících. Tehdy navíc bylo vše posunuto proto, že zkrácená sezona NHL po výluce se dohrávala později.

Jinak chce mít NHL jasno o rozpisu na další ročník do začátku června, takže do té doby musí padnout definitivní rozhodnutí. Nyní pracuje s dvěma verzemi, jedna obsahuje pauzu pro olympijské hry.

Pokud na nich hráči ze slavné soutěže ale nebudou, uskuteční se v roce 2018 Utkání hvězd NHL. To v sobotu potvrdil Bettman, ale o místě jeho pořádání zatím není jasno. Spekuluje se i o tom, že by už v brzkých letech mohl získat prestižní exhibici nováček z Las Vegas, který vstoupí do soutěže od nadcházející sezony.

Sami hokejisté by rádi na olympijských hrách startovali, ale uvědomují si, že proti přání majitelů klubů NHL zřejmě moc nezmůžou. „Nemyslím si, že bychom si mohli vybrat, jestli budeme na olympiádě,“ řekl útočník Taylor Hall z New Jersey.

„Ať se zeptáte kohokoli na start na olympijských hrách, ať je to hokejista nebo třeba oštěpař, je to výjimečná událost. Samozřejmě bych tam rád byl,“ dodal Hall, který s Kanadou v minulých dvou letech vyhrál mistrovství světa, ale na start pod pěti kruhy zatím čeká.

Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin z Washingtonu v minulosti prohlásil, že chce na olympiádě hrát, i kdyby se NHL nepřerušila. Takto jasný postoj v sobotu nezopakoval, ale potvrdil chuť hokejistů reprezentovat své země. „Jsem si jistý, že všichni chtějí jet,“ uvedl Ovečkin.

„Když se o tom bavíme v našem týmu ve Washingtonu, všichni tam chtějí být. Myslím, že je to skvělá akce pro hokej, pro nás i pro naše země,“ doplnil šestinásobný nejlepší střelec ligy, který byl v pátek na galavečeru v Los Angeles oceněn jako jeden ze stovky nejlepších hráčů v historii NHL.