Videohry a olympiáda? Na střílečky a násilí nedojde, zaručil se Bach

Jestli je reálné zařadit počítačové hry už do programu olympijských her v roce 2024 v Paříži, není teď podle Bacha možné odhadnout.

Hraní počítačových her na turnajích je po celém světa zejména mezi mládeží stále populárnější. Loňské mistrovství světa v hře League of Legends sledovalo přes internet 43 milionů fanoušků a mezi hráče se na odměnách rozdělilo 6,7 milionu dolarů.

Příští rok se esporty představí na asijských hrách a od roku 2022 už dokonce byly zařazeny mezi medailové disciplíny.

Šanci na zařazení do olympijského programu mají jen některé z nich. „Chceme bojovat proti diskriminaci a násilí a propagovat mír mezi lidmi. To se neslučuje s videohrami, které jsou o násilí, explozích a zabíjení. A tam musíme udělat jasnou čáru,“ prohlásil Bach.

Uvažovat je podle něj možné o sportovních hrách. „Pokud někdo soutěží ve virtuálním hraní fotbalu nebo jiných sportů, je to velmi zajímavé. Doufáme, že tihle hráči pak opravdu podávají sportovní výkon,“ řekl Bach.

Největší úskalí vidí v malé organizovanosti herního průmyslu. „Musíte mít někoho, kdo zaručí, že tihle sportovci nebudou dopovat, že budou dodržovat pravidla a že budou respektovat jeden druhého,“ uvedl šéf světového olympismu.

Zařazení videoher do programu OH 2024 nevyloučili pařížští organizátoři, i když ještě olympiádu nemají oficiálně přidělenou. Bach to ale považuje za předčasné komentovat. „Tyhle diskuze probíhají. Bude to ještě trvat, protože tenhle průmysl se sám vyvíjí. Je to úspěšný průmysl, ale ještě není organizovaný,“ poznamenal.

Programem pro olympiádu ve Francii se bude MOV zabývat poprvé v roce 2019. Konečné rozhodnutí o jeho přesné podobě padne po hrách v Tokiu v roce 2020.