Hořkosladký bronz zápasníka Švece. Olympijskou medaili oplakal, teď ji má

Marek Švec Bývalý český reprezentant v zápase řecko-římském se narodil 17. 2. 1973 v Havlíčkově Brodě.

Třikrát se účastnil olympijských her - v Atlantě 1996 skončil osmý, v Sydney 2000 osmnáctý a v Pekingu 2008 pátý. Po diskvalifikaci dopingového hříšníka Kazacha Aseta Mambetova, kterému podlehl v souboji o třetí místo, však dodatečně získal bronzovou medaili.

Startoval na čtrnácti mistrovstvích světa (dvě stříbra, jeden bronz) a sedmnácti mistrovstvích Evropy (tři bronzové medaile).

Aktivní kariéru ukončil v roce 2012, v současné době se věnuje podnikatelským aktivitám - šest let je majitelem benzinové pumpy.

Tu Mezinárodnímu olympijskému výboru musel vrátit Kazach Aset Mambetov, u kterého zpětné laboratorní testy v loňském roce objevily použití nepovolených látek.

„Jsem strašně rád, že to takhle dopadlo,“ uvedl Kejval. „Markovi to strašně moc přeju, protože si dodneška pamatuji, když přišel po závodech do Českého domu, jak byl otrávený. Byla to jeho poslední velká šance získat tu největší medaili, olympijskou,“ připomněl, že cenný kov z nejvýznamnější sportovní události trojnásobnému medailistovi z mistrovství Evropy i světa dosud chyběl.

„Když jsem se dozvěděl, že bude titulován a dostane bronzovou medaili, odkryla se v mé paměti jedna vzpomínka. Jak Mára brečí jako dítě a říká: já jsem chtěl tu medaili. Pro otce, pro stát,“ vrací se Švecův kouč Ervín Varga do srpna 2008. „A teď: o bóže, je to tady,“ usmíval se.

Sám Švec přiznal, že jeho pocity jsou smíšené. „Na jednu stranu strašná radost, že konečně získám to, proč jsem sport dělal. Od malička jsem o tom snil,“ prozradil. „Na druhou stranu se mi znovu vrátily vzpomínky na to prohrané utkání. Tenkrát jsem měl vyhrát, prohrál jsem vlastní chybou.“

Švec je čtvrtým českým sportovcem, který získal medaili až po dopingových aférách svých soupeřů. Před ním se to povedlo diskařce Věře Cechlové Pospíšilové, běžkyni na lyžích Kateřině Neumannové a oštěpaři Vítězslavu Veselému.

„Když jsme se dozvěděli, že Marek dostane tuto bronzovou medaili, přemýšleli jsme, jak mu ji předáme. Samozřejmě jsme ho chtěli pozvat do Prahy, ale Marek řekl ne,“ prozradil Kejval.

„Řekl, že je z Havlíčkova Brodu, a že pokud se bude někde předávat, bude to v jeho rodném městě. Ukázal, že je velký srdcař a patriot.“

A sám Švec prozradil, že oslavy bronzového olympijského úspěchu v Havlíčkově Brodě pondělkem rozhodně neskončily. „Všem, co dnes přišli, moc děkuji. Moc si toho vážím a moc to pro mě znamená,“ uvedl Švec. „Každý, kdo si bude chtít potěžkat medaili, bude se k ní chtít dostat blíž, tak je zvaný na tuto sobotu ke mně na benzínku v Ledečské ulici, kde bude od 12 hodin připravené pohoštění,“ vzkázal.