Olympijský průlom: na hrách v Paříži by se mohly představit i videohry

Hraní počítačových her na turnajích je po celém světa zejména mezi mládeží čím dál populárnější. Loňské mistrovství světa v hře League of Legends sledovalo přes internet 43 milionů fanoušků a mezi hráče bylo na odměnách rozděleno 6,7 milionu dolarů.

Příští rok se esporty dokonce představí na asijských hrách a od roku 2022 už dokonce byly zařazeny mezi medailové disciplíny.

„Nechci od začátku říkat ne, to na olympiádu nepatří. Mladé to zajímá, tak proč se na to nepodívat a nepotkat se s nimi. Abychom pochopili, proč je to tak populární,“ řekl Estanguet. „Třeba pak k sobě najdeme cestu,“ přidal trojnásobný olympijský šampion ve vodním slalomu.

Hry v roce 2024 sice ještě nebyly Paříži oficiálně přiděleny, jde však pouze o formalitu, protože nikdo jiný o pořadatelství nemá zájem. Programem pro olympiádu ve Francii se bude MOV zabývat poprvé v roce 2019 a konečné rozhodnutí o jeho přesné podobě padne po hrách v Tokiu v roce 2020.