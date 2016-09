Olympijský běh na 1 500 metrů? Čtyři paralympionici byli rychlejší

Jmenuje se Fouad Baka, v paralympijském závodě na 1 500 metrů skončil v kategorii T13 pro zrakově postižené na čtvrtém místě a může být nesmírně zklamaný.



Proč?

V olympijském finále by totiž se svým časem bral zlatou medaili.

Na paralympiádě se soutěží ještě ve dvou dalších kategoriích se zrakovým postižením - T11 a T12. Čím vyšší je číslo, tím větší zrakové postižení dotyční sportovci mají.

Ano, nejenom vítěz paralympijského závodu, ale hned první čtyři atleti zaběhli rychlejší čas než Matthew Centrowitz.

Přelomový závod vyhrál bratr Fouada Abdellatif Baka, jenž zaběhl nový paralympijský světový rekord v čase 3:48,29, což je o 1,7 sekundy rychlejší běh než ten zlatý srpnový z olympijských her.

„Nebylo jednoduché získat tohle zlato. Pracoval jsem na tom několik let bez přestávky,“ prozradil vítěz. Do Američanova času se vešli i stříbrný Etiopan Tamiru Demisse a bronzový Henry Kirwa z Keni.

Jistě, je to obrovský a nevídaný úspěch, ale zároveň je nutno podotknout, že olympijská patnáctistovka byla svázána taktikou.

V Riu se totiž běželo nejpomaleji od roku 1932. Vítězný Centrowitzův čas by nestačil na medaili z posledních šestnácti her. „Bylo to jako v dorostu, vážně se běželo hrozně pomalu,“ popisoval dvanáctý muž finále Charlie Grace z Velké Británie.

Sám Centrowitz byl z pomalého běhu překvapený. „Když to nikdo nenapálil na začátku, čekal jsem, že to přijde v polovině trati. Ale není to tak, že bych na pomalém běhu vydělal, já byl připravený na rychlý závod. Měl jsem více strategií,“ usmíval se tehdy šestadvacetiletý atlet.

Už v kvalifikaci zaběhl o téměř 11 sekund lepší čas, než později ve finále. Nejrychlejší rozběh pak v Riu předvedl Jakub Holuša za 3:38,31.

Abdellatif Baka zaběhl ve finále na 1 500 metrů paralympijský světový rekord.

A světový rekord? Ten je ještě o 12 vteřin níž. Čas 3:26,00 zaběhl v roce 1998 Maročan Hicham El Guerrouj...

Je to pár týdnů zpět, co po oznámení rozpočtových škrtů v Riu panovaly obavy, jestli paralympionici nedorazí do rozpadlého a nepřipraveného města. I Phlip Craven, předseda Mezinárodního paralympijského výboru tvrdil, že paralympiáda bude čelit největší výzvě ve své 56leté historii.

K překvapení mnoha lidí jsou však paralympijské hry v Riu druhé nejnavštěvovanější v historii, porážejí dokonce i Peking v roce 2008.

I kvůli výkonům jako je tento.