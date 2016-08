Čeští paralympionici míří do Ria. I s obhajujícím cyklistou Ježkem

„Přáli bychom si, aby naši paralympionici byli úspěšní a aby všichni, kteří byli v Londýně, obhájili svoje úspěchy i v Riu,“ řekla výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová na dnešní tiskové konferenci v Praze.

„Věřím, že se všichni budou cítit dobře a bude se jim dařit. Když česká výprava získá osm až devět medailí, budeme rádi,“ uvedla.

Před čtyřmi lety čeští reprezentanti v Londýně získali jedenáct medailí - jednu zlatou, šest stříbrných a čtyři bronzové. Do Ria cestuje i cyklista Jiří Ježek, který se postaral o jediné zlato.

„S ohledem na to, co jsem v posledních dvou letech prožil, ale ode mě nikdo medaile čekat nemůže. Já jsem rád, že jsem se kvalifikoval a chci si svoji poslední paralympiádu užít. A reprezentovat s radostí,“ řekl Ježek. Šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice měl před dvěma lety vážnou nehodu, při které si poranil hrudník, plíce a dýchací systém.

Nejúspěšnější cyklista v historii paralympijských her bude v úterý 6. září vlajkonošem české výpravy na slavnostním zahájení. „Je to pro mě velká pocta. Poprvé půjdu i na celé zahájení. V předešlých čtyřech případech jsem vždy hned první den závodil, takže jsem maximálně vstoupil na stadion a hned šel zpět do vesnice odpočívat,“ uvedl Ježek.