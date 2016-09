Povedený den Čechů na paralympiádě: získali zlato a dvě stříbra

Třebínová potěžkala v Riu už druhou medaili, předtím obsadila třetí místo na 50 metrů volný způsob. Bronz vybojovali i stolní tenista Jiří Suchánek a Eva Berná ve vrhu koulí.

Petráčkovi dosud cenný kov z paralympijských her unikal, v Pekingu byl na znakařské padesátce čtvrtý a v Londýně pátý. V pátečním finále zvítězil v čase 43,12 sekundy s téměř dvousekundovým náskokem.

„Cesta k tomuhle zlatu pro mne byla velmi náročná. Během přípravy jsem v posledním roce absolvoval několik soustředění - v Itálii, na Kanárských ostrovech nebo závěrečné v Nymburku a to dalo hodně práce,“ uvedl pětadvacetiletý plavec na webu paralympic.cz.

„Před závodem jsem byl ještě hodně nervózní, ale po rozplavbách jsem už věděl, že na to mám a že bude stačit, když to předvedu ještě jednou. To se mi povedlo a je z toho zlatá paralympijská medaile navíc v evropském rekordu, čehož si moc vážím,“ řekl Petráček, který byl nejrychlejší už v rozplavbě. Jan Povýšil doplaval ve stejném závodě pátý, k medaili mu chyběla necelá sekunda.

Čtyřicetiletá vozíčkářka Třebínová vybojovala na třech paralympiádách již sedm medailí - tři zlata, dvě stříbra a dva bronzy. Za vítěznou Španělkou Teresou Peralesovou zaostala ve finále časem 44,51 téměř o sekundu a půl.

Drahonínský nestačil až ve finále na Brita Johna Walkera, kterému podlehl těsně 139:141. Čtyřiatřicetiletý lukostřelec, upoutaný na vozík po pádu z balkonu v náměsíčnosti, obhájil stříbro z Londýna, ve sbírce má i zlatou medaili z Pekingu. Po skončení soutěže na proslulém Sambodromu požádal svou přítelkyni o ruku.