První čeští paralympionici dorazili náhradním letadlem do Ria

Olympiáda

Zvětšit fotografii Tom, maskot paralympiády v Riu, řádí na Copacabaně. | foto: AP

dnes 11:53

První čeští paralympionici dorazili po komplikacích s poškozeným letadlem do Ria de Janeiro. Do dějiště paralympijských her je dopravil v pátek pozdě odpoledne místního času náhradní letoun vládní letky.

Zbytek výpravy včetně cyklistů v čele s vlajkonošem Jiřím Ježkem by měl z Kapverdských ostrovů, kde se neplánovaně protáhlo mezipřistání po srážce armádního stroje s ptákem, dorazit během dnešního dne. Odpoledne brazilského času je na programu oficiální přivítání týmu v Olympijské vesnici. „Chtěli jsme přivítání odložit na neděli, ale bohužel to nebylo možné. Posunuli jsme ho tedy aspoň na odpoledne, aby měla druhá část výpravy šanci jej stihnout,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí výpravy Roman Suda. Na paralympiádě se představí 39 českých sportovců. Hry se uskuteční od 7. do 18. září.