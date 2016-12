Paralympionik Petráček, jeden z Čechů roku: Hlavně se nelitovat

„Pro mě je obrovská čest tady být,“ přiznal 25letý plavec. „Kolem sebe vidím tolik pozoruhodných osobností! Vždyť hned několik z těch lidí dalo všanc svůj život, aby pomohli druhým.“

Držitel pěti světových rekordů se na slavnostním setkání hlasitě zdravil s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem. A seznamoval se s těmi, které dosud neznal - třeba se Zdeňkem Svěrákem, s hrdinným strojvedoucím od Studénky Janem Černým, generálem Emilem Bočkem, který se letos po dlouhé době zase proletěl ve spitfiru.

Češi roku 2016, už tuto sobotu Ke společnému focení redakce pozvala významné osobnosti roku 2016. Zdeněk Svěrák, zlatý olympionik Lukáš Krpálek a další významní Češi se tentokrát sešli v pražském Paláci Žofín. Jejich velká společná fotografie vyjde v sobotu 31. prosince v MF DNES.

A čest to jistě byla i pro ně, protože sympatický Jihočech mezi největší tváře končícího roku bezesporu patří.

Petráček se narodil bez pažních kostí, k tomu má vymknuté kolenní klouby. Nikdy si však na svůj osud nenaříkal, místo toho se dal na tvrdou sportovní dřinu. I díky tomu v září vybojoval zlato v paralympijském závodě znak na 50 metrů.

„Optimismus mi v bazénu hodně pomáhá,“ připouští. „Moje disciplína je hrozně náročná, naplavu strašnou spoustu kilometrů, spolknu hodně vody. Takže když se k píli a vytrvalosti přidá i pozitivní mysl, všechno zvládnu líp. Tohle máme s Krpálkem určitě společné.“

Jakmile se na Žofíně rozkoukal, byl nejveselejším členem mezi pozvanými. Velkým sálem se často nesl jeho smích. Mezi focením vyprávěl třeba o sázce s kamarádem, který handicapovaného Petráčka vyzval na plavecký souboj. Nebo o tom, jak běžný je mezi paralympioniky černý humor.

„Bez něho by to nešlo. Představte si fotky z našich závodů, když je vidět, jak si kluci u bazénu odkládají své nohy a teprve pak zamíří na start. Jakmile dozávodí, tak si své nohy zase vezmou, nasadí a odejdou. Musíme to brát s humorem. V žádném případě bychom se neměli litovat.“

