Paříž a Los Angeles se blíží dohodě o pořádání OH 2024 a 2028

dnes 12:04

Jednání představitelů Los Angeles a Paříže spěje k dohodě o pořadatelství olympijských her v letech 2024 a 2028. Již tento týden by mohlo být definitivně jasno o tom, že ve francouzské metropoli se budou konat hry za sedm let a druhé nejlidnatější město Spojených států amerických přijde na řadu o čtyři roky později.

„Rozhovory probíhají velmi dobře. Už jsme blízko, hodně blízko,“ řekl v závěru minulého týdne starosta Los Angeles Eric Garcetti pro Southern California News Group. „Obě města se ucházela o roky 2024 a 2028, takže 2024 není ještě úplně smeteno ze stolu, ale bavili jsme se především o tom, co potřebujeme k tomu, abychom mohli převzít hry v roce 2028,“ dodal. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) 11. července v Lausanne rozhodl, že bude letos udělena najednou organizace dvojích OH. Na městech MOV nechal, ať se domluví na pořadí. Paříž od začátku kandidatury deklarovala, že má zájem pouze o hry v roce 2024 - z velké části kvůli omezené dostupnosti pozemků pro olympijskou vesnici a také kvůli touze hostit hry přesně 100 let od předchozích OH v Paříži v roce 1924. Představitelé Los Angeles naopak na dřívějším termínu netrvali, takže se očekávala relativně bezproblémová dohoda, k níž nyní vše skutečně směřuje. „Jednání jsou velmi harmonická a přátelská,“ potvrdil Garcetti. Los Angeles požaduje po MOV finanční záruky týkající se toho, že hry bude město pořádat až za 11 let. Pořadatele OH 2024 a 2028 by pak měl formálně potvrdit MOV na kongresu v Limě 13. září.