Sportovci se přihlásili na olympiádu. Úspěch jim popřál i prezident Zeman

Smyčcové trio Inflagranti zahájilo slavnostní setkání u příležitosti podpisu přihlášky Českého olympijského týmu na následující olympijské hry v Pchjongčchangu.

V naplněné Rudolfově galerii se objevili ti, kterých se třiadvacáté zimní hry budou bezprostředně týkat. Mezi hosty byla trojnásobná olympijská šampionka Martina Sáblíková, snowboardistka a obhájkyně zlata ve snowboardcrossu Eva Samková nebo skokan na lyžích Jan Matura.

Nechyběli ani prezident České republiky Miloš Zeman nebo ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

„Přeji vám zdraví, pohodu, úspěch. A pokud ten úspěch nebude, i nadále životní optimismus. Ať se všem daří,“ popřál sportovcům prezident.

V Jižní Koreji se olympiáda uskuteční podruhé v historii. V roce 1988 se hry konaly v hlavním městě Soulu.

A v Pchjongčchangu má Česko na co navazovat. Na minulých zimních hrách v Soči získala celkem osm medailí, nejvíc v historii Česka i Československa. Zlato braly Samková se Sáblíkovou, která přidala i stříbro na třech kilometrech.

Stříbrnou medaili získala i biatlonová smíšená štafeta, Gabriela Koukalová v závodě s hromadným startem a Ondřej Moravec v tom stíhacím. Český biatlonista přidal ještě bronz z hromadného závodu a z bronzu se radoval také Jaroslav Soukup ve sprintu.

„Poslední hry v Riu sledovaly přes tři miliardy diváků, což bylo nejvíc v historii. Za deset měsíců nás čeká účast na těch dalších. Všichni doufáme, že navážeme na tradici z minulých olympiád a přivezeme si další cenné kovy. Výsledky z aktuální sezony nás k tomu opravňují v to doufat,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Ten svým autogramem stvrdil důležitý dokument, bez něhož by čeští sportovci na hry nemohli. Uzávěrka přihlášek je 9. května. Ta česká do sídla Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne poputuje spolu s průvodním dopisem, který zasílá prezident Miloš Zeman šéfovi MOV Thomasi Bachovi.

„Každý z nás by měl slibovat pouze to, co dokáže splnit. Prezident české republiky nedokáže zabezpečit sportovní výsledky. Ale mohu vám slíbit, že bez ohledu na počet medailí, každý, kdo se zúčastní této olympiády, bude pozván na Pražský hrad jako vážený host. Zváni budou i členové realizačních týmů. Často totiž zapomínáme právě na tyto lidi, kteří z mnoha procent zvyšují výkonnost našich sportovců a vytvářejí pro ně životní pohodu,“ pronesl Zeman ve své slavnostní řeči.

Před třemi lety v Soči startovalo 88 českých sportovců. „Tentokrát bychom se chtěli přiblížit ke stovce,“ říká vedoucí české olympijské výpravy Martin Doktor.

Olympijské hry v Pchjongčchangu se uskuteční od 9. do 25. února.