Viceprezident MOV Samaranch by přivítal dohodu mezi Paříží a Los Angeles

Je jedním ze čtyř viceprezidentů řídících činnost pracovní skupiny, která se zabývá možností, že by letos v září bylo přiděleno pořadatelství nejen pro rok 2024, ale také pro 2028.

Zástupci pařížské kandidatury už prohlásili, že o pozdější termín nemají zájem. Představitelé Los Angeles nejsou tak striktní a starosta Eric Garcetti dokonce myšlenku přidělení dvojích her podpořil, ale také on by byl rád, aby kalifornské město bylo první.

Podle Samaranche, syna dlouholetého předsedy MOV, rozhodnutí závisí také na vůli současných kandidátských měst. Nejlepší by bylo, kdyby se dohodla. „Pokud by byla schopná dosáhnout dohody, pokusili bychom se využít této skvělé příležitosti mít dvoje následující hry v takto kvalitních místech,“ citoval Samaranche mladšího server insidethegames.

Pokud by byly přiděleny dvoje letní hry, mohla by pořadatelská města sdílet personál a dodavatele, což by snížilo náklady. Samaranch ale zdůraznil, že MOV nechce měnit pravidla uprostřed hry bez dohody s uchazeči.

Pracovní skupina by měla předložit své závěry pro jednání výkonného výboru MOV na začátku června. O případném přidělení dvou termínů budou rozhodovat všichni členové MOV, nikoliv jen výkonný výbor. Sejdou se při prezentaci kandidátských měst naplánované na 11. a 12. července a pak 13. září v Limě při volbě pořadatele. „Zatím je pořád velmi obtížné říci, jaké to rozhodnutí bude,“ uvedl sedmapadesátiletý Španěl.

Odmítl spekulace, že by nebyli kandidáti pro rok 2028, pokud by MOV tyto hry nepřidělil už letos. „Pokud bychom teď přidělili jen rok 2024, měli bychom velmi dobré kandidáty pro rok 2028,“ řekl. O pořádání letní olympiády by se mohl znovu ucházet Madrid, neúspěšný kandidát pro OH 2020. Mluví se také o zájmu Istanbulu a některém z australských a ruských měst.

Paříž a Los Angeles jsou jedinými kandidáty na pořádání OH v roce 2024 poté, co z boje kvůli nízké podpoře veřejnosti postupně odstoupily Boston, Hamburk, Řím a Budapešť. MOV proto plánuje zjednodušení procesu výběru mezi uchazeči.