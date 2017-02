Na biatlon i za pět stovek. Začal prodej lístků na olympiádu v Koreji

„K trati se lze dostat za 530 korun, na tribunu pak za čtyři tisíce,“ říká Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru.

Prodej první části vstupenek na zimní olympiádu startuje právě teď, neboť ve čtvrtek začal odpočet posledních 365 dnů. A v první várce míří do Česka zhruba tři tisícovky vstupenek.

„Další přijdou, až bude jasnější rozlosování hokeje. Ceny za hokejový turnaj začínají na 1 600 korunách, finále ale přijde na 22 tisíc. Rychlobruslení se pohybuje v rozmezí čtyř až sedmi tisíc korun,“ vyjmenovává Graclík v tuzemsku nejsledovanější zimní sporty.

Nejdražší je již tradičně slavnostní zahájení, na které vstup stojí 35 tisíc korun. V Česku je pak oficiálním prodejcem lístků společnost IB Travel, která ale nabízí především balíčky - vstupenky, letenky a ubytování. „Osobně doporučuji neváhat s organizováním cesty, předpokládám, že bude čím dál složitější zajistit si ubytování,“ říká Graclík.

On sám už Pchjongčchang navštívil a z příprav zimních her má dobrý pocit: „Nepřijde mi to tak nabubřelé jako Soči. Bude to hodně zaměřené na sport a Korejci se chtějí ukázat jako pokorný národ.“

Podle Martina Doktora, šéfa olympijských misí, který rovněž v Koreji už byl na inspekci, je 90 procent sportovišť postavených. Koneckonců na některých z nich se už uskutečnily „zátěžové“ závody, na rychlobruslařském oválu se třeba v sobotu stala Martina Sáblíková mistryní světa.

Areály na lyžařské sporty jsou v horách velmi blízko sebe. „Třeba areál na běžecké lyžování má přes ulici ten biatlonový. Všude se dá během pár minut dojít. A jestli bude fungovat rychlovlak ze Soulu, věřím, že tribuny budou plné,“ míní Doktor.

Železniční spojení by mělo být zprovozněno na podzim a víc než 200 kilometrovou vzdálenost má vlak zvládnout z centra Soulu za hodinu a půl.