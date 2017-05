Fasel věří v účast NHL na olympiádě. Je čas do začátku července, soudí

Fasel v dějišti mistrovství světa uvedl, že je dvakrát až třikrát týdně v kontaktu s hráčskou asociací NHLPA.

„Jsem velmi pozitivní člověk, který se nikdy nevzdává. Stále je tu nějaký čas, abychom společně přesvědčili (šéfa NHL) Garyho Bettmana ke změně názoru. Puk je nyní na holi NHLPA. Řekl bych, že ten čas je tak do konce června, začátku července. S ohledem na kalendáře, rozlosování zápasů i program v arénách. Uvidíme,“ řekl.

Sedmašedesátiletý Švýcar má v plánu volat i komisionáři NHL Bettmanovi, ale této přímé cestě s výhledem na změnu příliš nevěří. „Máme s Garym dobrý vztah, ale co bych mu měl říci? Nemám nic, co bych mu dal. Můžu se zeptat, jak se má. A ocenit skvělé play-off NHL. Nebo se můžeme potkat v New Yorku, dát si steak a pojedu zpátky. Tak to prostě nyní je.“

NHL rozhodla o neúčasti svých hráčů na OH 2018 začátkem dubna. Nejlepší světoví hokejisté pod pěti kruhy hráli pravidelně od Nagana 1998.

Zatímco národní federace evropských hokejových velmocí už plánují, jak se vypořádají s neúčastí hráčů ze zámoří, NHL se ještě nerozhodla, zda dovolí klubům, aby některé hráče do Pchjongčchangu uvolnily.

Například ruský kanonýr Alexandr Ovečkin z Washingtonu vyjádřil touhu reprezentovat za každou cenu a majitel Capitals Ted Leonsis ho podpořil. Je připraven uvolnit Ovečkina, kanadského brankáře Bradena Holtbyho či švédského útočníka Nicklase Bäckströma. „Nedokážu si představit, že bych hráčům řekl, že nesmějí na olympijské hry,“ řekl v únoru Leonsis.

„Hráli jsme už bez hráčů NHL v minulosti. Bez ohledu na to, jak vše skončí, nás čeká skvělý turnaj. Ale byl by samozřejmě ještě o dost lepší, kdyby se hrál s nejlepšími hráči světa. Hráči chtějí jet a reprezentovat, takže tomu moc nerozumím. Když Gary rozhodne, že NHL na olympiádě nebude, fanoušci nebudou spokojení, hráči nebudou spokojení a myslím, že ani média. Celý svět nebude spokojený,“ řekl Fasel.

Pokud NHL vynechá hry v Pchjongčchangu, půjde podle něj o velkou chybu i s ohledem na možnost rozvoje hokeje v Asii. „Je to unikátní příležitost pro náš sport, abychom ho tam ukázali. A také pro NHL,“ uvedl Fasel.

Spolu s Mezinárodním olympijským výborem se snaží najít řešení, které by mohlo být zajímavé pro Bettmana. „Takový celkový balíček, s nímž bychom mohli zajít za Garym a říci: ‚Gary, poslouchej. Ano, nebo ne?‘ Není tu nic většího a důležitějšího. Není lepší platforma pro náš sport než zimní olympijské hry. Vždyť to sledují tři miliardy lidí,“ uvedl Fasel.