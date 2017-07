Ani byty po hvězdách netáhnou. Rio varuje znovu a znovu

Osud olympijské vesnice proměněné na luxusní byty je další výstrahou z Rio de Janeira. Místní reportér agentury AP na svůj Twitter nahrál tři videa, která jen ilustrují postolympijskou bídu. Na dvou je liduprostý olympijský park a na posledním záběry mezi opuštěné budovy, v nichž pobývali Bolt a spol.

„Nekonečná prázdnota. Spuštěné rolety. 3 600 apartmánů, podle zpráv prodáno jen 7 procent,“ píše Stephen Wade. Jiná zpráva AP hovoří o „méně než deseti procentech“, ale na přesné sumě tak nezáleží; pohled na město duchů naznačuje, jak málo z bytů našlo kupce. Jejich cena měla činit zhruba 700 tisíc dolarů, tedy necelých 16 milionů korun dle aktuálního kurzu a ještě nedávno v korunách mnohem více.

Podporují to další stopy. Před dvanácti měsíci se město pod dohledem obřího Ježíše Krista chystalo na velkolepé hry, rok po olympiádě musejí obyvatelé nekřesťansky klít. I satelitní snímky ukazují prázdnotu, světovými agenturami prošly fotografie vypuštěného olympijského bazénu a chátrajících budov. Golfové hřiště v části Barra da Tijuca, vzdušnou čarou asi dva kilometry od marně prodávaných bytů v olympijské vesnici, dál čeká na vytrvalejší přísun klientů.

Bídu podtrhuje nedávná zpráva, že Mezinárodní olympijský výbor na poslední chvíli zamítl volání o pomoc a nepokryl část dluhů Ria sumou mezi 35 a 40 miliony dolarů. „Všechny naše závazky vůči organizátorům her jsou uzavřené,“ stojí ve stanovisku MOV.

Překrásné i nebezpečné Rio tak znovu a znovu ukazuje, jak vypadají spodní proudy, které podemílají olympijská města. Ekonomický boom, v jehož průběhu Brazílie hry získala, se vypařil. Zůstaly zbytečné tuny betonu, dluhy a rozpaky. Nikoli poprvé. A nikoli naposledy?

Uvidí se: olympijské hnutí sáhlo k revolučnímu kroku a již v září v Limě určí rovnou dva pořadatele, Los Angeles a Paříž si rozdělí letní hry v letech 2024 a 2028. Oba mají solidní podporu, a to včetně prezidentů obou zemí Trumpa a Macrona.

„Prohráli jsme třikrát a počtvrté už to dopustit nechceme,“ pronesl nový muž v čele Francie a Donald Trump jen chvíli poté tweetoval: „Tvrdě pracujeme na tom, aby Amerika získala olympiádu.“

Starosta „města andělů“ Eric Garcetti výslovně uvedl, že Los Angeles využije jen stávající stadiony, čímž zamezí takzvaným bílým slonům, kteří v Riu u jezera Jacarepaguá vytvořili betonovou džungli.

Pokud by se prázdnými bytovkami po olympijských hvězdách uzavírala jedna nepovedená kapitola historie olympiád – v níž mají čestné místo třeba letní Atény 2004 či zimní Soči 2014 – oddechli by si šéfové MOV tak hlasitě, jak to jen jde.