Rodí se český Top Team. Na které olympioniky čeká nadstandardní podpora?

Martin Doktor: Před spánkem s oranžovými brýlemi Mozkem celého projektu je sportovní ředitel ČOV Martin Doktor, který si od něj slibuje nejen víc olympijských medailí, ale zejména podporu mládeže, či spolupráci se svazy. Co je podle vás na tomto projektu nejdůležitější?

Finanční podpora, kterou dáváme sportovcům, ze které si jednotlivé týmy berou peníze na to, co opravdu potřebují. Potom jde také o personální zajištění a možnost dostat se k těm nejlepším odborníkům v Česku nebo v zahraničí. Top Team má být dlouhodobý projekt. Co si od něj slibujete v krátkodobém horizontu?

Pro nás je teď vzhledem k časovým posunům na dalších olympijských hrách velice aktuální třeba aklimatizační problematika, ať už jde o organizaci aklimatizačních kempů nebo vyloženě o problematiku spánku. To nám pomůže v konkrétní aklimatizaci, ale i z hlediska dat v přípravě kempů a hlavně před soutěžemi. Řešíme i takové detaily, že se sportovci nemají dívat před spánkem do obrazovek, protože modré světlo aklimatizaci narušuje. Proto by měli čtyři hodiny před spánkem nosit oranžové brýle. Na Top Campu jste projekt sportovcům představili a připravili pro ně další program. Splnil vaše očekávání?

Určitě. Sportovci se potkali, byli společně běhat, měli další aktivity, bavili se a vytvořili partu. Chtěli bychom, aby v Pchjongčchangu, podobně jako v Riu, skvěle fungoval týmový duch a z tohoto pohledu to mělo ideální efekt.