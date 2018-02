Dva velké vrcholy bude mít předposlední den olympijského programu v jihokorejském Pchjongčchangu.



Tím prvním bude snowboardový paralelní obří slalom, ve kterém bude Ester Ledecká útočit na druhé zlato na hrách. Po šokujícím super G na lyžích, kde 22 letá Češka zaskočila svět, ji čeká její výsostná disciplína. Disciplína, v níž v této sezoně pětkrát z šesti pokusů vyhrála.

Z posledních 34 duelů, které v paralelním obřím slalomu absolvovala, prohrála jediný – na konci ledna v bulharském Bansku, kdy ve čtvrtfinále upadla.

Pro Ledeckou začal olympijský závod už v jednu hodinu ráno, kdy jasně ovládla kvalifikaci. Vyřazovací jízdy jsou na programu od 5:30 SEČ, finále se jede o hodinu později. (Hra o druhé zlato)

Druhým českým vrcholem her bude zápas českých hokejistů o bronz s Kanadou. Je to dvanáct let, co Češi naposledy získali olympijskou medaili – bronzovou v Turíně. Ze současného týmu ji pamatuje pouze kapitán Martin Erat, pro zbytek hráčů by to byla medailová premiéra. Zápas začíná v 13:10 SEČ. (Souboj o bronz sledujte zde)



Olympijský program alpských lyžařů zakončila soutěž družstev. Ta se pod pěti kruhy objevuje vůbec poprvé v historii. Čtveřice Gabriela Capová, Ondřej Berndt, Martina Dubovská a Filip Forejtek narazila v úvodním osmifinále na kvarteto Itálie, na které nestačila. (Podrobnosti o soutěži družstev)

Další olympijskou novinkou bude rychlobruslařský závod s hromadným startem. V závodě na šestnáct kol se ve druhém semifinále představí Nikola Zdráhalová.

Poslední závod na hrách čeká také běžce na lyžích. Maratonských 50 kilometrů klasicky pojedou i Martin Jakš, Petr Knop, Aleš Razým a Miroslav Rypl.

Úvodní jízdu mají za sebou dva české čtyřboby. Ten první ve složení Dominik Dvořák, Jaroslav Kopřiva, Jakub Nosek a Jan Šindelář zajel jedenáctý nejrychlejší čas. Druhý s Janem Vrbou, Davidem Egydym, Dominikem Suchým a Janem Stokláskem je třiadvacátý. (Podrobnosti o jízdách čtyřbobů)

Vůbec prvním olympijským šampionem v Big Airu se stal kanadský snowboardista Sebastian Toutant. Ten ve finále porazil Američana Kyle Macka i Brita Billyho Morgana. (Více o premiéře Big Airu)