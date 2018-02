Pořádně nahuštěný byl díky rozmarům počasí čtvrteční olympijský program, bojovalo se o devět sad medailí. Celkem se kromě hokejistů ukázalo i dalších 27 českých reprezentantů.

Čeští hokejisté čelili ve svém úvodním utkání turnaje domácí reprezentaci. Korejci byli sice jasnými outsidery, jenže to byli právě oni, kdo se dostal jako první do vedení. Ještě v první třetině ale Češi otočili brankami Jana Kováře a Michala Řepíka, těsný stav 2:1 vydržel až do konce. (hokejové zpravodajství zde)

O den odložený vytrvalostní závod biatlonistek na 15 kilometrů ovládla Švédka Hanna Öbergová, nejlepší Češkou byla Veronika Vítková. Po třech chybách na střelnici skončila osmnáctá (více zde).

Ve vytrvalostním závodu biatlonistů na 20 kilometrů se z kvarteta Čechů nejlépe dařilo Michalu Krčmářovi, jež s jednou minelou na střelnici dojel sedmý. Klání opanoval Johannes T. Bö z Norska (více zde).



Odložený obří slalom zvládla nejlépe z kvarteta českých reprezentantek Ester Ledecká, jež skončila na třiadvacátém místě. (Více o závodě zde).

Českým krasobruslařům Anně Duškové a Martinu Bidařovi se povedla i volná jízda (více zde), v níž se na jedenáct setin bodu přiblížili osobnímu rekordu z loňského vydařeného mistrovství Evropy. Česká sportovní dvojice skončila při debutu pod pěti kruhy čtrnáctá.

Z kvalifikace snowboardcrossařů se mezi třicítku nejlepších probojoval Jan Kubičík. Do čtvrtfinále už se ale debutant na olympijských hrách nedostal. Ve své jízdě skončil na páté místě (více zde).

Odloženému mužskému sjezdu kralovali norští lyžaři (více zde).

Pětatřicetiletý Aksel Lund Svindal se stal nejstarším vítězem alpského lyžování, když byl o 12 setin rychlejší než krajan Kjetil Jansrud. Třetí místo patří Švýcaru Beatovi Feuzovi. Z kvarteta Čechů dojel nejlépe Filip Forejtek na 38. místě.

V běžeckém středisku Alpensia se na desítce volnou technikou představily čtyři Češky, nejlépe dopadla Petra Nováková, skončila na 28. místě. Suverénní vítězkou se stala Norka Ragnhild Hagaová.

Bez české účasti se bojovalo o olympijské medaile v závodě rychlobruslařů na 10 000 metrů, titul slavíKanaďan Ted-Jan Bloemen (zpravodajství ze závodu zde).



Do týmové soutěže sáňkařů se zapojilo spolu s dalšími 12 družstvy i české kvarteto Tereza Nosková, Ondřej Hyman, Antonín Brož, Lukáš Brož, které skončilo na dvanácté příčce. Celkový český čas 2:27,061 stačil pouze na poslední Ukrajinu. Závod opanovala favorizovaná německá čtveřice.