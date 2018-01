Rippon nesouhlasí s odpůrcem gayů jako šéfem delegace na ZOH

Osmadvacetiletý krasobruslař se chystá na svou olympijskou premiéru.

Rippon je považován za prvního amerického olympionika na zimních hrách, který se hlásí k homosexuální orientaci. Výběr viceprezidenta Pence do čela americké delegace ho rozčílil. „Myslíte Mikea Pence, toho samého Mikea Pence, který sponzoroval terapii na léčbu gayů? To neberu,“ prohlásil v rozhovoru pro USA TODAY Sports.

Ani se mu nechce na tradiční setkání členů delegace s americkými sportovci, které se koná před slavnostním zahájením. Pokud by byl vybrán do týmové soutěže, tak by na to ani neměl čas. V tom případě se rozhodně nehodlá setkat s někým, kdo si myslí, že homosexuálové jsou nemocní.

Všeobecně rozšířené přesvědčení, že Pence dotoval terapii na převýchovu homosexuálů, vyplývá z jeho vyjádření v roce 2000 během kampaně do Kongresu. „Zdroje by měly být směřovány k institucím, které nabízejí asistenci těm, kdo hledají změnu svého sexuálního chování,“ uvedl tehdy Pence na webu. Jeho mluvčí ale v roce 2016 popřel, že by Pence takové aktivity skutečně podporoval.

Odmítla to také viceprezidentova současná mluvčí Alyssa Farahová. „Toto obvinění je naprosto falešné a rozhodně se nezakládá na pravdě. Viceprezident je hrdý, že povede americkou delegaci na olympiádě a podpoří neuvěřitelné americké sportovce,“ uvedla pro USA TODAY Sports.

Rippon zváží případné setkání s Pencem po svých závodech. „To by mohla být možnost si otevřeně promluvit. Zdá se být umírněnější než Donald Trump. Ale nemyslím si, že současná administrativa reprezentuje hodnoty, které mi byly vštěpovány, když jsem vyrůstal,“ dodal.

Rippon se nechystá během olympiády vystupovat proti prezidentu Trumpovi nebo na podporu práv homosexuální menšiny. „Budu pokračovat ve sdílení svého příběhu, ale nebudu se účastnit žádné formy protestu. Reprezentuji sebe a svou vlast na světové scéně. Hodně si této příležitosti vážím.“ Rippon, který byl údajně v dětství šikanován, svou homosexuální orientaci zveřejnil v říjnu 2015. Doufá, že jeho příběh může pomoci zejména mladým lidem, kteří se potýkají s nejistotou kolem své sexuální orientace.

V americkém krasobruslařském týmu bude Rippon společně s jedním z favoritů mužské olympijské soutěže Nathanem Chenem a loňským juniorským mistrem světa Vincentem Zhou. Rippon zatím třikrát startoval na MS, jeho maximem je šesté místo z roku 2016. Na podzim se dvakrát prosadil na druhou příčku v závodech Grand Prix.