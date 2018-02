Na hrách v Pchjongčchangu už má za sebou úvodní tréninkové jízdy - v první předstihl dva soupeře, ve druhé skončil poslední. Ale co na tom, vždyť dvaatřicetiletý sportovní obojživelník se skeletonem vlastně teprve začíná. A má velké ambice: nejen zpopularizovat zimní sporty v Africe, pro další ZOH v Pekingu v roce 2022 si dal odvážný cíl získat medaili.

Frimpong sportovní kariéru odstartoval v Nizozemsku, kam zamířil z rodné Ghany se svou matkou - gospelovou zpěvačkou. V sedmnácti vyhrál tamní juniorský atletický šampionát a dokonce o něm začali natáčet časosběrný dokument. Nešlo v něm ani tak o zrod sprinterské hvězdy, kterou se měl stát, ale spíš o sžívání mladičkého přistěhovalce s novou vlastí.

Talent mu nechyběl, osobní rekord na stovce dokázal Frimpong posunout až na 10,45, jenže mezi absolutní elitu nedorostl, brzdily ho i zdravotní problémy. A tak pokus kvalifikovat se na letní olympiádu v Londýně 2012 skončil nezdarem - kvalifikační limity byly příliš ostré.

Pak se Frimpong neúspěšně ucházel i o místo v nizozemské posádce bobistů pro hry v Soči 2014. Teprve potom se začal věnovat skeletonu, ke kterému ho přivedl britský trenér Nicola Minichiello, s nímž spolupracoval v nizozemské bobové reprezentaci.

„Vyzkoušel jsem to a hned si to zamiloval, i když na poprvé je to hodně strašidelné, protože jste bradou blízko ledu,“ vyprávěl Frimpong. „Ale zatímco v bobech sedíte vzadu a nic nevidíte, tady mám svůj život ve vlastních rukách a sám rozhoduji, jestli pojedu doleva, nebo doprava.“

Ghanský skeletonista Akwasi Frimpong s vlajkou na slavnostním zahájení olympijských her v Pchjongčchangu.

Ve skeletonu se Frimpong, který od studií na univerzitě žije v Utahu, rozhodl reprezentovat rodnou Ghanu. Účastí v Pchjongčchangu se do historie zapsal jako první skeletonista ze západní Afriky pod pěti kruhy.

Tím však Frimpongův sen nekončí. „Od začátku byly mým cílem hry v roce 2022, ale díky tvrdé práci, podpoře rodiny a sponzorů se mi podařilo dostat se na olympiádu už letos,“ řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters. „Pořád však platí, že hlavním cílem je rok 2022, kdy bych rád získal pro Afriku medaili. To by byla opravdu přelomová událost.“

V Pchjongčchangu je Frimpong jedním z dvanácti sportovců, kteří reprezentují rekordních osm afrických zemí. „Myslím, že to bude pro Afriku skvělé a hodně lidí to doma zvedne z gaučů,“ prohlásil. „Bylo tady hodně zkreslených představ, ale už máme Afričany ve skeletonu, v bobech i lyžování,“ upozorňuje s hrdostí.

„Pro země ze západní Afriky i lidi tmavé pleti to bude přelomová událost. Jen doufám, že to nebude jednorázová záležitost a budeme moci pokračovat v nastoupené cestě. Alespoň já to mám v úmyslu.“