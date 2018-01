Olympiáda je nejvíce. Michal si za tím šel, říká pyšný otec Jordán

„Určitě mě to bude něco stát. Hned se ptali, co na to dám. Chlapcům se brzy něco objeví v kabině,“ slibuje Jordán senior.

Díval jste se v televizi na nominační tiskovou konferenci?

Sledoval jsem to na telefonu, protože jsem byl s vnoučkem na tréninku. Když jsem mu to říkal v autě, byl šťastný. Z Ruska se vrátila snacha i obě vnoučata.

Byl jste pyšný otec?

Vždycky je to radost, když dostane pozvánku do reprezentace. A olympiáda je asi nejvíce, co může sportovec zažít. Vždycky chtěl hrát hokej a dělal pro to maximum. Jeho snem bylo zahrát si ve Zlíně extraligu. Jak plynul čas, chtěl to zkusit venku, zahrál si NHL, teď je v KHL. Šel si za tím.

Pojedete na olympiádu?

Mám nutkání se do Koreje podívat. Uvidíme, co mi dovolí pracovní povinnosti.

Extraliga má ale volno.

Nemám na starosti jenom extraligové áčko. Starám se o školu bruslení nejmenších. Mám také povinnosti k juniorce a mladším kategoriím. Musím jim zajistit broušení bruslí a všechno ostatní kolem.

Český obránce Michal Jordán v souboji s Joonasem Kemppainenem z Finska.

Zjišťoval jste, jak se dají sehnat lístky?

Zatím ne. Jediná informace je, že je v nominaci. Gratuloval jsem mu, jsou zrovna v Minsku. Ještě jsem neměl čas podívat se, kolik stojí letenka.

Volali jste si?

Jenom jsme si napsali. Nechci ho rozptylovat před zápasem. Bojují o play-off, jsou na hraně.

Byl už jste za ním v Chabarovsku?

Ještě ne. Když jsme se dozvěděli, kde to je a jaké jsou možnosti cestování, tak jsme se podívali i na vlak. Když jsme zjistili, že je to na týden a letadlem na den, tak jsme se trochu zhrozili. Ale jezdí do Evropy, takže jsme se viděli v Bratislavě.