Vladimír Růžička, bývalý reprezentační trenér

„Kdyby byli k dispozici hráči z NHL, tak šanci na olympiádě nemáme, takhle je mnohem větší. Sám jsem zvědavý, jaká bude skutečná síla českého týmu. Přiznám, že bych si nějaké hráče vybral jinak, ale to je věcí každého trenéra, komu věří a jaké má představy o hře. Zatím se to jeví, že by tým mohl být dobrý v ofenzivě, brankáři také vypadají dobře. Těžko dopředu předvídat, jestli je mužstvo dobře sestavené a jestli dokáže udělat výsledek. To ukáže až samotný turnaj.“

Pavel Patera, olympijský vítěz

„Letos na olympiádě nebudou hráči z NHL, přesto bude turnaj ohromně těžký. Netroufám si tvrdit, že se naše šance zvětšují. A když, tak jen o pár procent - přece jenom Kanada a Amerika nebudou mít asi tak silný výběr, ale i tak to nebude snadné. Přesto si myslím, že můžeme myslet na medaili. Většinou nám vyhovovalo, když jsme na velké turnaje nejezdili jako největší favorité. Naopak Rusům málokdy sedělo, když byli suverénně nejlepší a několikrát v minulosti zklamali. Nedokázali se dát dohromady, což naši naopak můžou zvládnout. Tým dělá daleko víc než jednotlivci.“

David Pospíšil, hokejový analytik

„Nemáme špatné hráče. Třeba gólmani jsou skvělí, ale stejně jsou na tom Finové, Švédové nebo Rusové, takže jsme tam, kde jsme byli. To platí i pro ostatní posty: máme dobré hráče, ale v porovnání s konkurencí nejsou o třídu lepší. Spíš spoléhám na to, že tým bude působit jako celek. Jako mašina, která bude mít touhu udělat v Koreji úspěch. Nečeká se, že se bude spoléhat na jednoho nebo na tři hráče, kteří by nastříleli dohromady 14 gólů. Bude to rozložené na všechny borce, kteří na olympiádu pojedou a kteří se na ten led dostanou. V tom by mohla být naše síla.“