Sportovní dvojice Dušková, Bidař už po zranění trénuje naplno

Partnerka se rychle zotavila z operace kolena, kterou absolvovala na začátku listopadu.

Juniorští mistři světa z roku 2016 místo evropského šampionátu doháněli tréninkové manko při týdenním kempu v Kanadě pod vedením kouče Richarda Gauthiera, s nímž také spolupracují. „Už jezdíme celé jízdy a snažíme se co nejlépe připravit, i když na to nemáme tolik času jako normálně,“ řekla na dnešní tiskové konferenci osmnáctiletá Dušková.

Sedmou dvojici z loňského mistrovství Evropy čeká první olympijský start. Dnes společně s kolegy z týmu fasovali oblečení. „Teprve nám dochází, že tam fakt jedeme,“ poznamenal Bidař.

Podobné pocity s ním sdílel Češka, kterého s Mansourovou čeká také olympijská premiéra. Zatímco Dušková s Bidařem řešili po úspěšné kvalifikaci v Oberstdorfu zdravotní potíže, tanečníci se potýkali s administrativou. Mansourová totiž musela získat české občanství, aby mohla na ZOH závodit. Dostala ho v prosinci. „S českým občanstvím to bylo stresující. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli ho dostane,“ řekl Češka.

Sedmadvacetiletého Březinu čeká třetí olympiáda, ve Vancouveru i v Soči skončil desátý. Na evropském šampionátu byl osmý a volná jízda mu navzdory chybám v závěru ukázala, že se příprava ubírá dobrým směrem. Ve čtvrtek se vrátí do Los Angeles a před odletem do Koreje ho čeká ještě týden tréninku pod vedením Rafaela Arutjunjana.

„Už mně dneska říkal trenér, že se mám hodně rychle vrátit, abychom mohli dotrénovat ten konec programu, ten se mu nelíbil. To je plán. Ještě doladit ty kousky, které nebyly stoprocentní, a připravit se na tu olympiádu,“ řekl Březina.

Obdobný plán mají také tanečníci Mansourová a Češka, kteří rovněž poletí do Koreje z tréninkové základny v USA. Z Prahy zamíří do Asie sportovní dvojice Dušková, Bidař. Všichni se budou muset v Koreji aklimatizovat na výrazný časový posun.

Březina mladším kolegům poradil, aby se drželi manuálu, který pro sportovce připravil Český olympijský výbor. „Poslali nám, jak si ten den posouvat, už když trénujeme,“ řekl. Osvědčilo se mu to při cestě do Moskvy, kde neměl s adaptací problém.

Naopak Češka se při ME s časovým posunem trápil. „V Moskvě jsem s tím docela bojoval, doufám, že to bude lepší,“ řekl. První cesta do Asie čeká Duškovou s Bidařem. „My jsme nikdy ještě v Asii nezávodili, takže nevíme, jak se dokážeme vyrovnat s tou adaptací,“ dodala.

Krasobruslařské soutěže na ZOH zahájí závod družstev, do kterého se Česko nekvalifikovalo. Individuální závody začnou 14. února.