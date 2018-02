Chyběly důkazy. Arbitráž CAS zrušila doživotní tresty Rusů za doping

Už dříve Mezinárodní olympijský výbor uznal 43 ruských sportovců, kteří se účastnili olympiády v Soči, vinnými za porušení antidopingových pravidel.

Ruská dopingová kauza Jak se obří sportovní skandál vyvíjel?

Anuloval jejich výsledky na hrách a doživotně jim zakázal účast na jakékoliv další olympiádě. Rusko tak přišlo o 13 medailí a ztratilo první místo v medailovém pořadí.

Kvůli státem organizovanému dopingu bylo potrestáno i Rusko, jehož zástupci budou v Koreji startovat pod oficiálním označením „Olympijský sportovec z Ruska“. Jejich účast navíc musela potvrdit komise Mezinárodního olympijského výboru, která z původního návrhu 500 jmen vybrala 389 sportovců.

Rusko mělo nakonec do Pchjongčchangu vyslat 168 reprezentantů. Mezi nimi původně byla i rychlobruslařka Olga Grafová, která se však kvůli trestům pro reprezentační kolegy z týmu pro stíhací závod účasti vzdala.

Čtvrteční rozhodnutí CAS ale všechno mění.

Olympijský závod na 50 a triumf Alexandra Legkova.

Arbitráž, ke které se odvolalo 42 z 43 potrestaných, totiž ve 28 případech rozhodla o navrácení do výsledkových listin. To se týká také dvou olympijských vítězů - běžce na lyžích Alexandra Legkova a skeletonisty Alexandra Treťjakova.



„Ve dnech 22. až 27. ledna proběhlo v Ženevě zrychlené řízení, během něhož byli vyslýcháni všichni sportovci, až na dva, kteří se nemohli zúčastnit. Svědčilo i několik odborníků a svědků jako profesor Richar McLaren nebo Grigorij Rodčenko. Obě komise shledaly, že důkazy předložené Mezinárodním olympijským výborem, nebyly dostatečné,“ píše se v prohlášení CAS.

Devět ze třinácti medailí tak Rusové dostanou zpět.

Verdikt posiluje podvodníky Právník Jim Walden, který zastupuje hlavního svědka o dopingovém systému v Rusku Grigorije Rodčenkova, považuje rozhodnutí CAS za posílení podvodníků. Bývalý šéf moskevské antidopingové Rodčenkov, který na státem organizovaný doping upozornil, svědčil také při řízení u arbitráže. Rodčenkovův právník s verdiktem CAS nesouhlasí. "Tohle rozhodnutí CAS jenom posiluje podvodníky, ztěžuje cestu k vítězství čistým sportovcům a znamená další nespravedlivý úspěch pro zkorumpovaný ruský dopingový systém a především pro (prezidenta) Putina," uvedl Walden v dnešním vyjádření. (ČTK)

U Alexandra Zubkova, který řídil zlatý dvojbob i čtyřbob, bylo shledáno, že porušil antidopingová pravidla. Jemu tak medaile navrácena nebude.

Odvolání dalších 11 sportovců bylo přijato pouze částečně.



Místo doživotního zákazu jim byl zakázán start pouze na následujících hrách v Pchjognčchangu.

Už dříve byly odloženy případy biatlonistek Olgy Zajcevové, Olgy Viluchinové a Jany Romanovové, které mezitím ukončily kariéru. Kromě nich CAS nejednal ani o případu bobisty Maxima Bělugina, který se proti trestu neodvolal.

Čtvrteční rozhodnutí arbitráže navíc znamená, že 28 omilostněných sportovců může požadovat dodatečnou nominaci na olympiádu v Pchjongčchangu.

A že požadovat bude, oznámil hned ve čtvrtek dopoledne ruský ministr sportu Pavel Kolobkov.

„Očekávám, že Mezinárodní olympijský výbor uzná rozhodnutí CAS a bezpodmínečně zajistí ruským sportovcům účast na blížící se olympiádě,“ prohlásil Kolobkov. „Za poslední rok prožili velmi těžké časy a teď to chtějí hodit za hlavu a dělat to, co mají nejradši - soutěžit ve férovém boji.“

Nikde ale zatím nezaznělo, jak by mohli být Rusové do už uzavřených a schválených nominací doplněni.

Naproti tomu MOV s rozhodnutím arbitráže nesouhlasí a zvažuje odvolání k Nejvyššímu švýcarskému soudu, který může jako jediný verdikt CAS zvrátit. „Na jednu stranu zamítnutí odvolání jedenácti sportovců znovu potvrdilo existenci systematického dopingu v Soči. Na druhou nás mrzí, že CAS to při posuzování dalších 28 případů nevzal v úvahu,“ uvedl v prohlášení.

„Tento verdikt může mít zásadní dopad na budoucnost boje s dopingem. Až budeme mít k dispozici kompletní dokumentaci k rozhodnutí arbitráže, důkladně ji analyzujeme a zvážíme další postup včetně odvolání k nejvyššímu soudu,“ přidal.