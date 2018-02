„Zkouší to. A ještě dělají, že tomu nerozumí. Doteď tady nebyli, naše tréninky si nikdo nenahrával. Je samozřejmě povolené, aby sem přišli ruští trenéři a dělali si zápisky. Není ale povolené, aby sem přišla ruská televize a natáčela si náš trénink. Pak to samozřejmě může koučům předat,“ zlobil se manažer týmu Jan Černý.

Jordánův zdravotní stav se zlepšil, v semifinále chce hrát Česko by mohlo v pátečním semifinále nastoupit i s obráncem Michalem Jordánem. Sedmadvacetiletý bek kvůli svalovým problémům vynechal středeční čtvrtfinálový souboj s týmem USA, ve čtvrtek ale absolvoval kompletní trénink a po jeho skončení uvedl, že je připraven opět hrát. (ČTK)

A tak on i tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund vyháněli kameramany z hlediště. Některé i opakovaně, protože se Rusové nechtěli záběrů vzdát.

Český tým se mezitím připravoval na ledě a kouč Josef Jandač později krátce říkal: „Já to neřeším. Ale nemělo by se to natáčet a Rusáci to dělají.“

Češi se s vedením turnaje dohodli, že nechají otevřené tréninky pro všechny novináře, ale nepřejí si nahrávání. Třikrát to na direktoriátu zdůraznili, ve čtvrtek však vznikl první konflikt. A tak měl manažer Černý jasno: „Je to od Rusů psychologická válka a čekám, že ještě něco přijde.“

Pak přidal úsměvnou historku z rána, kdy se ho pokusili Rusové „uplatit“. Přišli za ním s tím, že by si chtěli vyměnit barvu dresů a střídačky. Český tým má právo první volby, protože v základní skupině získal více bodů, a tak se rozhodl pro červenou barvu a levou střídačku, na které zatím odehrál všechny zápasy. „Sedím vedle Rusa a ten do mě ťuknul a povídá: Máte pěkné bílé dresy. A já: No a co? Hele a co pravá střídačka? zase on. A pak navrhuje, že si to za 100 eur vyměníme,“ líčí Černý. „Ale byla to nadsázka.“

Semifinále ZOH Česko - Rusko pátek v 8.40 on-line

Černý se jen rozesmál a ruskému kolegovi odpověděl: „100 eur? Tak to je v Rusku krize, ne?“ A hned do formuláře vepsal, že si Češi berou levou střídačku a červené dresy.

Tak snad přijde české vítězství i v pátek.