„Dřív jsem o olympiádě jenom snila, teď to nabírá reálné obrysy. Všechno mi ale asi dojde až v letadle do Koreje,“ říká v rozhovoru na svazovém webu Kateřina Beroušková, 26letá lyžařka z Postřekova na Domažlicku, která se povětšinu sezony připravuje s SC Plzeň mimo reprezentaci.

O víkendu jste 25. místem ve slovinské Planici podruhé získala body do Světového poháru. Splňují výsledky vaše očekávání?

Chtěla jsem se v této sezoně pravidelně umisťovat kolem 30. místa ve Světovém poháru. Do pravidelnosti mají tyhle dva výsledky ještě daleko, ale beru je jako první vlašťovku, že vše jde správným směrem a že jsem takové výkonnosti schopná.

Brzy vás čeká olympijská premiéra. Jak se těšíte na atmosféru?

Moc. Dřív jsem o olympiádě jenom snila, teď ty sny začínají nabírat reálné obrysy a to je skvělé. Úplně si to ještě neuvědomuji, protože se teď v posledních dnech děje tolik věcí, že nad tím není moc času přemýšlet. Všechno mi to asi dojde až v letadle směr Korea.

Dá se podle dosavadních výsledků odhadnout, co od sebe můžete na olympiádě očekávat?

Poslední dva roky jsem se nejlépe cítila a nejlepších výsledků dosahovala právě v tomto období. Doufám, že tomu tak bude i letos a na olympiádě budu bojovat o podobná umístění jako v Planici.

Na čem ještě chcete před odletem zapracovat?

Myslím, že mám relativně spoustu rezerv. Jako příklad uvedu třeba sjezdy, ve kterých jsem se začala, ani nevím proč, bát. Navíc vždycky je co zlepšovat i na technice. Snažím se na tom pracovat a doufám, že to bude znát.