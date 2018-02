O jaký fígl se jedná? Zjednodušeně se dá popsat: Kam jedeš? Tam jedu já! Biatlonisté si pro finiš do cíle vybírají dráhu, kterou v posledních desítkách metrů nesmí změnit.

V úterním závodě smíšených štafet ale v souboji o bronz provedl diskutabilní manévr Ital Dominik Windish, který zatarasil cestu Arndu Peifferovi. Německý finišman si pro závěrečný atak vybral místo podél bariéry. Kromě mocných záběrů ale ještě musel měnit směr a volit prostřední koridor místo toho levého, do kterého putoval.

I proto jeho atak Ital ustál...

Zatímco Němcům těsně unikla medaile, italští biatlonisté nadšeně pelášili za úspěšným spurterem Windischem. „Myslím, že se radují předčasně, evidentně mu dráhu překřížil, vjel mu tam už v koridoru,“ poznamenával český šéftrenér Ondřej Rybář. „Udělal to vychcaně dobře, to asi na diskvalifikaci nebude,“ nabízel svůj pohled biatlonista Ondřej Moravec.

Zatímco Češi ve smíšeném obsadili osmé místo, bronzovou pozici musela potvrdit jury. Čtvrtí Němci skutečně po dojezdu okamžitě podávali protest.

Po 25 minutách však pětičlenná porota rozhodla: „Peiffer kvůli italskému reprezentantovi nemusel zpomalit. Windisch pravidla neporušil.“

Stalo se to hrozně rychle, dušoval se Ital

„Nečekal jsem jiný výsledek, protože nemají odvahu měnit medailové umístění,“ ulevil si Peiffer. „Dominik byl rychlejší a nenese za to žádné následky. Do budoucna to není dobré, protože teď všichni ví, že můžou měnit dráhu, jak se jim zlíbí.“

Zloba Němců, kteří velkou část štafety odjeli na úplném čele závodu, byla evidentní. „Jak je vidět, IBU (biatlonová federace) nedodržuje vlastní pravidla. Jsem zklamaný, že IBU není na straně poctivých sportovců,“ láteřil Erik Lesser, který na třetím úseku udržoval zlaté německé naděje.

Jaká to biatlonová ironie. O Němcích se mnohdy hovoří, že jsou národem libujícím si ve spořádanosti a pevně nastavených regulích. Nyní je hryzala sportovní křivda.

„Pravidla jasně mluví o tom, že nemůžete změnit dráhu,“ vykládala i Laura Dahlmeierová. „To se stalo, tak měla přijít diskvalifikace. Takhle nám to akorát znechutili,“ doplňovala členka německého kvarteta, která na hrách v Koreji získala už zlato ve sprintu i stíhačce.

Německé stížnosti verdikt jury změnit nemohly. I proto Italové jásali, že v Asii po sporném dojezdu obhájili bronz z olympiády v Soči. A zároveň vysvětlovali.

„Stalo se to hrozně rychle, protože jsme byli rozjetí ze sjezdu. Jsem přesvědčený, že jsem udělal správnou věc, protože jsem byl před Peifferem. Komise to projednávala dlouho a nakonec rozhodli v náš prospěch. Asi k tomu měli nějaké důvody,“ uvedl Windisch, jenž si v cíli nevyslechl pouze chválu.

Pár (a určitě ne příliš přívětivých) slov s ním prohodil i Němec Peiffer. „Dominik si nemyslel, že by udělal něco špatně,“ smutně konstatoval.

Právě Peiffer se stal smolařem dne. V německé nominaci na poslední chvíli nahradil nemocného Simona Schemppa. Do posledního úseku ho vyslal kolega Lesser s více než půlminutovým náskokem, ale po trestném okruhu a pěti dobíjeních se propadl mimo stupně vítězů.

Němce ve finiši už vypekl Fourcade

„Musím zdůraznit, že finiš nemění nic na tom, že dnešní závod jsem nám pokazil já,“ kál se olympijský šampion ze sprintu.

Němce musí trápit rozporuplný finiš o to víc, že v posledních metrech už jednou v Pchjongčchangu ztratili zlato. V mužském závodě s hromadným startem ve spurtu „přechytračil“ Schemppa francouzský fenomén Martin Fourcade.

„Martin věděl, kam jedu, proto si vybral můj koridor a já ztratil rychlost,“ líčil stříbrný Schempp (více naleznete zde). „Jsem ale šťastný, že jsem získal nějakou medaili,“ ujišťoval Němec. Jeho trenéři nevznesli žádný protest.

Tentokrát se Němci ozvali. Jejich reprezentanty totiž diskutabilní fígl připravil o cenný kov...