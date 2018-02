XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu

Muži - sprint (10 km): 1. Peiffer (Něm.) 23:38,8 (0 tr. okruhů), 2. Krčmář (ČR) -4,4 (0), 3. Windisch (It.) -7,7 (1), 4. Eberhard (Rak.) -8,4 (1), 5. Bjöntegaard (Nor.) -17,4 (2), 6. Doll -17,6 (1), 7. Schempp (oba Něm.) -21,4 (1), 8. M. Fourcade -22,1 (3), 9. Wiestner (Švýc.) -23,5 (1), 10. Hofer (It.) -31,0 (2), ...29. Moravec -1:07,9 (1), 69. Šlesingr -2:27,2 (4), 73. Václavík (všichni ČR) -2:36,6 (4).