Nejprve dlouze přešlapovali a kontrolovali výsledkovou tabuli. A pak je v mrazivém korejském večeru zahřála euforie - z bronzu Veroniky Vítkové. „Líp se olympiáda určitě rozjet nemohla,“ liboval si Zdeněk Vítek, který společně s Rybářem držel palce přímo u střelnice.

Bronzový závod Jak Veronika Vítková získala medaili

Nic pro slabé povahy. Vítková těsně zaostala za Marte Olsbuovou, do toho do cíle rychlostí místní fujavice profrčela suverénka Laura Dahlmeierová. Němka, Norka, Češka, tak znělo pořadí.

„A do konce se čekalo, kdo a kam se posune. Byly to nervy. A hodně dlouhý závod,“ popisoval medailistčin vzdálený příbuzný Vítek, již však s blaženým výrazem v tváři: „Verča si to určitě zaslouží. Od začátku sezony se chytla, roste jí sebevědomí. Tohle už nám nikdo nevezme.“

Jak krásné jsou chvíle, kdy se napjaté čekání promění v euforii. Když pochyby, které z principu pronásledují každého kouče i závodníka, najednou mohou vyprchat.

„Určitě se nám ulevilo v tom směru, že začátek sezony byl takový rozpačitý. Psychicky náročnější,“ popsal Rybář. Vyplatilo se vydržet: „Druhý trimestr už byl takový, jak jsme si představovali. A když se to povede i směrem k olympiádě, je to výborné.“

2. DEN ZOH Hlavní události

V Soči biatlonová parta posbírala hned pět medailí, šestá by teoreticky mohla přibýt za ženskou štafetu kvůli podezření na ruský doping. I Vítková si tehdy jednu připsala - stříbro ze smíšené štafety.

„Je krásné, že se jí to teď povedlo i v individuálním závodě,“ vyprávěl Rybář. „Za tu dřinu, co biatlonu dala, si ji zaslouží.“

Velký restart Veroniky Vítkové je tak - zdá se - dokonán. Olympijská „placka“ je přece tou nejpevnější sportovní měnou.

„Mám pocit, že Verča je v téhle sezoně daleko stabilnější, co se týče psychiky. Je to vidět hlavně na střelbě,“ chválí Rybář. „I tady dala ležku parádně. Ve stojce jedna mimo, ale nul dneska moc nebylo.“

Těch gratulantů, co se najednou vyrojilo. A pondělní stíhací závod tím pádem slibuje další obří šanci na úspěch.

„Řekněme to takhle: jsme na začátku olympiády, povedl se první start, proměnili jsme první setbol,“ lebedil si Vítek. „Uvidíme, co bude dál. A doufám, že se do týmu dostane trochu klidu jako v Soči, když Jarda (Soukup) udělal medaili.“

I ten byl před čtyřmi bronzový. Přísun biatlonových medailí tak po Kavkazu pokračuje i v horách Jižní Koreje.