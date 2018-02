V nedělním sprintu dojel až osmý. Do stíhacího závodu vjížděl s mankem 22 sekund na vedoucího Němce Peiffera. Leč Martin Fourcade, vládce posledních sezon, už před prvním nájezdem na střelnici figuroval na druhém místě. A postupně poskočil až k olympijskému zlatu.

Při poslední zastávce vestoje trefil všechny terče, zaťatou pěstí pozdravil - už tradičně - fanoušky na tribunách a pelášil pro třetí zlatou olympijskou medaili kariéry. Francouz zároveň obhájil vítězství ze stíhacího závodu v Soči 2014.

Naopak výsledkovým pořadím se výrazně propadl v nedělním sprintu stříbrný Michal Krčmář. Ač do závodu vjížděl se ztrátou čtyř sekund na první příčku, už v polovině závodu figuroval ve třetí desítce a ve větrné loterii na střelnici přidával další chyby. Celkem si jich český reprezentant připsal sedm a do cíle dojel na 30. místě.

„Na první ležce se celý závod rozhodl. Snažil jsem se, ale prostě jsem to nezvládl,“ řekl Krčmář v rozhovoru pro Českou televizi.

„Nechtěl jsem v tak silném větru pouze jednotlivé rány nabouchat, chtěl jsem si je spíš vypracovat. Nebyl to ode mě dobrý výkon. Musím si to zanalyzovat. Ve čtvrtek budu připravený jinak,“ doplnil Krčmář, jenž zaznamenal vůbec nejpomalejší střelecký čas ze všech.



Nevedlo se ani Ondřeji Moravcovi. I on se střelecky trápil, zaznamenal osm nepřesností a do cíle dorazil až jako 51. „Hodně dlouho jsem asi nedal za osm. Podmínky nebyly jednoduchý. Ležáky se ale daly střílet,“ řekl Moravec. „To ale nic neomlouvá, že jsem to nezvládl.“

O stříbro společně svedli tuhý boj Samuelsson s Dollem. Ač Švéd zaostával o několik sekund, těsně před cílem se na německého favorita dotáhl a v dramatickém sprintu ho i předstihl.

Samuelsson dosud neslavil výrazný individuální úspěch. Nyní se teprve 20letý Švéd raduje z životní medaile.

Jak se vše odehrálo

Okamžitě spolu. Zatímco Němec Peiffer si svůj náskok z nedělního sprintu v prvním okruhu uhájil, druhý Michal Krčmář ho naháněl ve čtyřčlenné skupině společně s Italem Windischem, Rakušanem Eberhardem a Norem Bjöntegaardem. Za nimi už supěl i rychlík Martin Fourcade.

Na střelnici v kontaktu. Sedm biatlonistů zalehlo společně k první střelbě. Bezchybní zůstali Němci Peiffer, Doll a Schempp, naopak Fourcade musel na jedno trestné kolo. Dvě chyby připsal i Michal Krčmář, po první střelbě se propadl o 17 příček až do průběžně třetí desítky.

Německá dominance. Před třetí střelbou vedli sedmičlenný vláček na čele Němci Peiffer a Schempp. Za nimi se schovávali Tarjei Bö, Martin Fourcade nebo Julian Eberhard. Poslední dvě položky vestoje rozhodnou o stupních vítězů!

Návrat krále. Fourcade vybílil při třetí zastávce na střelnici terče nejrychleji a především přesně. Do dalšího okruhu vjížděl na čele osamocen s náskokem 20 sekund před Němcem Peifferem.

A další pád Čechů. Střelecké trápení ve větrné loterii pokračovalo. Třetí zastávka: Krčmář tři trestná kola, Moravec dvě. Češi se propadli do druhé poloviny výsledkové listiny. A nepolepšili si ani při závěrečné střelbě.

Tradiční gesto šampiona. Už se to stává tradicí: Martin Fourcade přijíždí na poslední střeleckou položku s luxusním náskokem, v klidu vyčistí všech pět terčů, otočí se k fanouškům, mohutně zatne pěst a peláší pro vítězství. Ani biatlonový areál Alpensia o takový moment neochudil.

Souboj o druhou příčku. Bitva o stříbro vyvrcholila až těsně před cílem. Sebastian Samuelsson najížděl do posledního okruhu se ztrátou téměř deseti sekund na druhého Benedikta Dolla. Jenže během závěrečných dvou kilometrů dokázal mladý Švéd manko stáhnout. A těsně před cílem se i vyhoupnout na stříbrnou příčku.