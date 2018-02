Do stíhačky vyrazila z bronzové pozice. Za sebou měla celou řadu dychtivých pronásledovatelek a coby medailistka ze sprintu měla za sebou i náročný program.

Přesto se Veronika Vítková dlouho držela ve hře o další cenný olympijský kov. Z boje o medaile se české reprezentantka odstřelila až na poslední položce vestoje, na nevyzpytatelné korejské střelnici spáchala dvě chyby. „V průběhu závodu jsem se necítila dobře na trati a na střelnici to bylo znát. Už nebylo sil,“ vykládala v rozhovoru pro Českou televizi Vítková, která dojela sedmá.

„Chtěla jsem střílet na jistotu, ale nechala jsem tam dvě rány,“ pokračovala česká medailistka ze sprintu. „I tak je to další výsledek v Top 10, můžu být spokojená a další závody jsou přede mnou,“ dodala Vítková.

„Verča mi potvrdila, že nebyla ve své kůži. I s nulou by to bylo těžké jet o medaili,“ poznamenal trenér ženské reprezentace Zdeněk Vítek. „Dlouho to vypadalo hodně nadějně, ale takový je biatlon,“ dodal.

S nadsázkou by se dalo dodat, že biatlon je sport, ve kterém vždy zvítězí Němci. Alespoň na hrách v Koreji to zatím platilo ve všech třech dosavadních závodech. Mužský sprint ovládl Arnd Peiffer a v pondělí přidala druhé zlato Laura Dahlmeierová.

Ve finiši o stříbro v ženské stíhačce uspěla naturalizovaná Slovenka Kuzminová, která fantasticky běžela. Bronz míří do Francie zásluhou Bescondové, která do stíhačky odstartovala až z devatenácté pozice.

Třiadvacáté místo ze sprintu obhájila Jessica Jislová, která ve stíhačce zaznamenala celkově tři chyby. „Odjela pěkný závod, na trati udělala co mohla,“ pochválil trenér Vítek svěřenkyni.

Z 15. na 25. příčku se naopak sesunula Markéta Davidová. „Kdyby mi někdo řekl, že budu na olympiádě pětadvacátá, byla bych spokojená, ale teď mě to mrzí. Dneska mě nepodržela střelba, ale podmínky nebyly jednoduché,“ pověděla Davidová.

Jediná česká biatlonistka, která v pondělním závodě předvedla posun vpřed, byla tak Eva Puskarčíková. Oproti sprintu se vyšplhala o jedenáct míst na konečnou 32. příčku.

I třetí biatlonový závod v olympijské areálu Alpensia provázelo mrazivé a větrné počasí. „Obecně bylo dost chyb. I nám trenérům se to špatně hodnotí, protože pokaždé foukalo jinak,“ poznamenal Vítek.

Jak se vše odehrálo

Mrazivý start. Do olympijské stíhačky vyrazilo 58 závodnic. Kvůli mrazu řada z nich do stíhačky vyrazila zahalená šátky nebo tejpovacími páskami na obličeji. Veronika Vítková hned po startu vytvořila dvojičku s Norkou Olsbuovou a na vedoucí Dahlmeierovou v úvodním okruhu sjely zhruba deset vteřin.

Vítková se osamostatňuje. První položku zvládla čistě vedoucí Dahlmeierová i Vítková. Jednu chybu vyrobila Norka Olsbuová, i proto se česká biatlonistka osamostatnila na druhé pozici. Skokankou úvodní fáze závodu se stala Slovenka Kuzminová, která se ze 13. příčky na startu vyhoupla na průběžný bronz.

Československé spojení? Kdeže! Kuzminová dál podává perfektní výkon. Při dvoukilometrového okruhu sjela na průběžnou lídryni 20 sekund, kolem Vítkové, která udržovala konstantní tempo, zkušená Slovenka jen profrčela.

Vítr zlobí. S biatlonistkami si na druhé položce zle pohrály silné větrné poryvy. Vedoucí trio Dahlmeirová, Kuzminová a Vítková muselo na jeden trestný okruh. „Nechtěla jsem na trestné kolo, ale něco jsem tam proležela,“ hodnotí pak Vtíková. Na třetí příčku se senzačně vyšvihla Švýcarka Cadurischová, Vítková zmizela ze střelnice jako pátá. Další Češky - Jislová a Davidové odjely pospolu na 21. a 22. příčce.

Vítková zpět na bedně. Spanilá jízda Kuzminové se zasekla na první stojce, Slovenka dvakrát chybovala. Naopak Dahlmeierová je čistá a právě si vytváří rozhodující náskok. Bezchybnou položkou se blýskla i Vítková. Sice odložila poslední ránu, ale i díky tomu se vrátila na pomyslné pódium. Na vedoucí Němku ztrácela téměř 50 sekund, na druhou Kuzminovou měla manko přes 10 vteřin.

Další medailové adeptky. Zatímco první dvě závodnice jedou osamoceně, na Vítkovou se postupně dotahují další medailové adeptky - především Francouzka Bescondová.

Němka sviští pro zlato. I na poslední položce Němka střílí spolehlivě a bezchybně, o druhém zlatu Dahlmeierové není pochyb. O stříbro budou bojovat Kuzminová a Bescondová. Do jejich skupinky se mohla připojit i Vítková, jenže dva omyly definitivně hatí její medailové naděje.

Sprint o stříbro. Němka si užívá zlatý dojezd. Ze stříbra se po napínavém finiši raduje Kuzminová, která ve stíhačce zaznamenala nejrychlejší běžecký čas. Vítková bez větších potíží udržela sedmé místo, na kterém se usadila po závěrečné stojce.